Магнитные бури в феврале: как защитить себя от их воздействия

10 февраля Землю накроет серия магнитных бурь, вызванных возвращением корональной дыры на Солнце. Это явление может повлиять на самочувствие людей и работу спутниковых систем.
Время и интенсивность бурь
Первая волна слабой магнитной бури класса G1 ожидалась с 3:00 до 6:00 мск 10 февраля.
11 февраля магнитосфера останется возбужденной, особенно в период с полуночи до 6:00 мск.
Что такое корональная дыра?
Корональная дыра — это область на Солнце, где его магнитное поле разомкнуто, позволяя горячему газу свободно уходить в межпланетное пространство. Эти потоки могут достигать Земли, вызывая геомагнитные возмущения.
В середине января 2025 года эта же корональная дыра уже появлялась на Солнце, но тогда серьёзных геомагнитных бурь зафиксировано не было. Теперь же ситуация иная, и учёные предупреждают о возможных последствиях.
Корональные дыры (англ. coronal holes) — области в солнечной короне, где понижены плотность и температура плазмы.
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