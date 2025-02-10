Магнитные бури в феврале: как защитить себя от их воздействия

10 февраля Землю накроет серия магнитных бурь, вызванных возвращением корональной дыры на Солнце. Это явление может повлиять на самочувствие людей и работу спутниковых систем.

Фото: Wikimedia Commons by Amy Moran is licensed under Public domain солнце, корональные дыры

Время и интенсивность бурь

Первая волна слабой магнитной бури класса G1 ожидалась с 3:00 до 6:00 мск 10 февраля.

11 февраля магнитосфера останется возбужденной, особенно в период с полуночи до 6:00 мск.

Что такое корональная дыра?

Корональная дыра — это область на Солнце, где его магнитное поле разомкнуто, позволяя горячему газу свободно уходить в межпланетное пространство. Эти потоки могут достигать Земли, вызывая геомагнитные возмущения.

В середине января 2025 года эта же корональная дыра уже появлялась на Солнце, но тогда серьёзных геомагнитных бурь зафиксировано не было. Теперь же ситуация иная, и учёные предупреждают о возможных последствиях.

Уточнения

Корональные дыры (англ. coronal holes) — области в солнечной короне, где понижены плотность и температура плазмы.

