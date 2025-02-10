Загадочный Homo juluensis: древний человек с огромным мозгом обнаружен в Азии

2:54 Your browser does not support the audio element. Наука

В Китае исследователи обнаружили костные останки, которые могут принадлежать ранее неизвестному виду гоминид — Homo juluensis. Эта находка, сделанная на нескольких археологических объектах в центральной части страны, привлекла внимание научного сообщества благодаря своей уникальной особенности: необычайно объемному черепам с мозгом, превосходящим по величине мозг современного человека (Homo sapiens).

Фото: Frontiers by Tondini, Isidro, Camarós, 2024, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Череп древнего египтянина

Homo juluensis — это потенциальный новый вид, который, по предварительным оценкам, существовал на территории нынешнего Китая от 300 000 до 100 000 лет назад. Его отличительной чертой является объем мозга, достигающий 1800 см³, что значительно больше, чем у Homo sapiens (1350 см³) и даже у неандертальцев (1600 см³).

Эксперты выделяют несколько признаков, делающих Homo juluensis особенным:

Широкая и низкая черепная коробка, отличающаяся от черепов неандертальцев и современных людей. Мощные надбровные дуги, напоминающие черты Homo erectus. Крупные зубы с лопатообразными резцами, характерными для некоторых азиатских представителей рода Homo. Слабо выраженный затылочный валик (торус), что отличает его от других древних видов. Эти признаки указывают на смесь примитивных и современных черт, что затрудняет классификацию Homo juluensis в эволюционном древе человечества.

Где и когда существовал Homo juluensis? Костные останки были обнаружены на участках в Сюйцзяяо и Сючан, что свидетельствует о том, что этот вид обитал в Азии в период, когда на планете одновременно находились несколько видов людей, включая Homo erectus, денисовцев и ранних Homo sapiens.

Был ли Homo juluensis умнее других видов? Хотя большой объем мозга может указывать на развитые когнитивные способности, ученые подчеркивают, что размер мозга не всегда коррелирует с интеллектом. Важную роль играют структура мозга и эффективность нейронных связей. Однако исследователи предполагают, что Homo juluensis мог обладать сложными социальными навыками, использовать продвинутые орудия и адаптироваться к суровым климатическим условиям.

Существование Homo juluensis пока не подтверждено окончательно. Ученым предстоит провести дополнительные исследования, включая анализ ДНК и сравнение с другими находками в Азии. Если этот вид будет официально признан, это может изменить наше понимание эволюции человека в Азии и подчеркнуть сложность истории человечества.

Уточнения

Гомини́ды — семейство приматов, включающее людей и больших человекообразных обезьян.

