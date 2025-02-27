Этот пестицид используют везде: вот способ проверить сок на опасные вещества всего за 15 мин

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Пестициды широко используются в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями и болезнями растений. Один из самых популярных — 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д), применяемая для обработки зерновых, плодовых деревьев и даже газонов.

Фото: commons.wikimedia.org by public domain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фрукты и сок

Более того, исследования показали, что она продлевает срок хранения цитрусовых. Однако у этого гербицида есть и темная сторона: в больших количествах он может провоцировать опухоли и негативно влиять на эндокринную и половую системы человека.

Из-за этого в продуктах питания — от фруктов и овощей до молока и мяса — допустимое содержание 2,4-Д строго ограничено. Но проблема в том, что существующие методы обнаружения этого вещества сложны и требуют дорогостоящего оборудования.

Новый метод контроля пестицидов

Российские ученые из Федерального исследовательского центра "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН разработали экспресс-тест, позволяющий выявить 2,4-Д в свежевыжатых соках всего за 15 минут. По принципу работы он напоминает тест на беременность.

Система включает:

Мембранный композит (тест-полоску) с зонами связывания реагентов,

Антитела к 2,4-Д,

Модифицированные золотые наночастицы.

Для проверки образец сока наливают в тест, и уже через 10-15 минут можно визуально определить наличие пестицида. Если его нет — проявляются две полоски, если он есть — только одна.

Простая и эффективная диагностика

"Бесцветная мембрана окрашивается при связывании золотых частиц с антителами. Это позволяет быстро выявить пестициды, а сканирование полоски — определить их концентрацию", — объясняет старший научный сотрудник ФИЦ Биотехнологии РАН Елена Зверева.

Проверка на реальных продуктах

Тест уже испытали на свежевыжатых соках из апельсинов, винограда и кабачков. Полный анализ занял всего 20 минут и показал, что система способна обнаруживать 2,4-Д в сверхнизких концентрациях — 0,2 нанограмма на миллилитр.

Для сравнения: по стандартам ВОЗ, допустимое содержание 2,4-Д в питьевой воде не должно превышать 30 нанограммов на миллилитр, а во фруктах и ягодах — 10-100 микрограммов на килограмм, в зависимости от вида растения.

Чувствительность новой системы в сотни раз выше этих нормативов, что делает ее незаменимым инструментом для контроля качества продуктов.

Подводя итоги, современные технологии позволяют изготавливать тест-полоски с реагентами, которые можно хранить годами. Поэтому данная разработка — это удобный и доступный способ выявлять пестициды в продуктах.

Уточнения

Сок — жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных доброкачественных (не гнилых) спелых плодов овощных или фруктовых культур.

