Скрытые спасители природы: открыты бактерии, очищающие землю

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Нефтепродукты являются одними из самых опасных техногенных загрязнителей, оказывая разрушительное воздействие на почву и экосистему. Их накопление снижает плодородие, ухудшает способность земли впитывать влагу и приводит к долгосрочным экологическим последствиям.

Фото: Centers for Disease Control and Prevention by USCDC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Неглерия Фоулера

Основными причинами загрязнения являются аварии, добыча нефти, бурение скважин и другие факторы, что делает поиск эффективных методов очистки окружающей среды крайне актуальной задачей.

Ранее для устранения нефтяных загрязнений использовались методы, которые нередко наносили дополнительный вред экологии — сжигание, применение химических реагентов и другие механические способы.

Однако современные биотехнологические подходы позволяют решать проблему более безопасно. Учёные Пермского Политехнического университета (ПНИПУ) открыли новые микроорганизмы, способные расщеплять нефтепродукты и очищать почву естественным путём.

Как бактерии помогают очистить почву

Некоторые микроорганизмы расщепляют углеводороды, снижая их концентрацию в загрязнённой среде. В идеальных условиях это может полностью очистить почву.

Специалисты ПНИПУ выделили новые штаммы бактерий из почвы, загрязнённой бензином, и оценили их эффективность при разных температурах и уровнях загрязнения. В исследовании протестировали 10 известных культур и 2 новых штамма (№ 11 и 12). Предварительный анализ показал, что они относятся к родам Arthrobacter и Pseudomonas, известным способностью разлагать органику.

Результаты эксперимента

Эксперимент проводился при температуре 20°C и уровне загрязнения 1-2%. Исследование показало, что при понижении температуры процесс очистки замедляется. Наибольшую эффективность продемонстрировала бактериальная культура № 11, которая за две недели снизила концентрацию нефтепродуктов в почве на 60%.

"Это значительный результат, который подтверждает перспективность данного штамма для применения в экотехнологиях очистки почв", — отмечает кандидат химических наук, доцент кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ, Галина Козлова.

Будущее биологической очистки

Обнаруженные бактерии уже помещены в микробиологические коллекции, а на их основе разрабатываются новые биопрепараты для устранения нефтяных загрязнений. Такой подход может стать эффективной и экологически безопасной альтернативой традиционным методам очистки почвы.

Открытие учёных Пермского Политеха даёт надежду на более экологичное будущее, в котором природные ресурсы смогут восстанавливаться без вреда для окружающей среды.

Уточнения

Приро́да — материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения естественных наук.

