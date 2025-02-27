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Тайны древних поселений: мигранты средневековья оставили след в истории Сибири

3:24
Наука

Учёные Тюменского государственного университета (ТюмГУ) провели исследование, посвящённое анализу влияния миграций на развитие материальной культуры населения Тоболо-Иртышья в эпоху Великого переселения народов и раннего средневековья.

Северное сияние
Фото: commons.wikimedia.org by Academclubnn, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Северное сияние

В рамках работы исследователи использовали региональный археологический материал, изучив около 400 археологических объектов, таких как поселения, могильники, культовые места и местонахождения разных исторических эпох (IV-XIII века).

Миграции и этнокультурная мозаичность

Одной из ключевых тем исследования стало влияние мигрантов на этнокультурное разнообразие Западной Сибири в периоды Великого переселения народов и раннего средневековья.

Как показывают результаты работы, миграционные процессы, особенно на этапе великого переселения народов, привели к созданию мозаичной культурной картины. Учёные аргументируют, что мигранты сыграли важную роль в культурогенезе и антропологическом составе населения региона.

Меридиональные и широтные миграции

Исследование подчеркивает, что в период Великого переселения народов главную роль в культурных процессах сыграли таежные мигранты, чьи культурные особенности и антропологические черты определили развитие местных общин.

В то время как меридиональные проникновения мигрантов в лесостепь становились доминирующими, археологические памятники демонстрируют яркие примеры широтных перемещений внутри зоны.

Это проявлялось в памятниках перейминского типа, где зафиксированы следы миграций, предположительно происходивших под давлением кыпчаков и печенегов.

Антропологический состав и культурные различия

В раннем средневековье, в частности в Тоболо-Ишимье и Прииртышье, существовали заметные различия в историко-культурных картинах развития этих территорий.

В Зауралье преобладали автохтонные (первоначальные) общины, в то время как в долине Иртыша основную роль сыграли северные мигранты. Эти мигранты создали отдельные культурные образования, такие как бакальская и потчевашская культуры.

Экспансии и миграции малых групп

Учёные также отмечают значительную роль малых миграционных групп, которые, несмотря на свой небольшой размер, внесли значительный вклад в развитие региона. Эти группы, как носители технологических новаций, оказывали влияние на организацию торговых маршрутов и поддерживали экономические связи между различными частями Западной Сибири.

Миграции угорского населения

Особое внимание уделено угорским миграциям, которые начали распространяться из Нижнего Приобья в юго-западном направлении. Эти миграции привели к образованию новой этнокультурной среды на западе региона — юдинской культуры.

В это время также произошло возрождение автохтонных культурных элементов, что, наряду с проникновением небольших групп номадов на востоке, привело к началу процессов тюркизации угорского населения. Одним из ярких примеров этого является усть-ишимская культура, которая отразила этот процесс в своём материальном и культурном наследии.

Уточнения

Мигра́ция (лат. migratio, от migro — перехожу, переселяюсь). Не путать с терминами «иммиграция» и «эмиграция».

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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