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Клоны среди нас? Почему клонирование людей остаётся под строгим запретом

2:52
Наука

12 января 1998 года в Париже был подписан Протокол, который запрещал клонирование человека. Этот шаг стал важным в защиту прав человека, ведь несмотря на потенциал клонирования, оно ставит перед человечеством множество вопросов.

ДНК
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ДНК

Что такое клонирование

Клонирование — это процесс создания организма с точно такими же генетическими характеристиками и внешностью, как у другого существа. Существуют два основных типа клонирования: репродуктивное и терапевтическое.

Репродуктивное клонирование предполагает создание человека, идентичного другому (живому или умершему). Это достигается путём переноса ядра соматической клетки в яйцеклетку без ядра.

Терапевтическое клонирование подразумевает создание эмбриона из клеток взрослого человека. Этот эмбрион используется для получения стволовых клеток, которые могут быть использованы для лечения различных заболеваний.

История клонирования

Первый успешный случай репродуктивного клонирования был зафиксирован в 1996 году, когда учёные создали овечку Долли. Они пересадили ядро клеток взрослой овцы в яйцеклетку, лишённую ядра, и подсадили её суррогатной матери.

Это был первый клон, и с тех пор учёные клонировали множество животных, включая собак, кошек и свиней. Клонирование породило мысли о воскрешении вымерших видов, таких как мамонты.

Почему клонирование человека было запрещено

Одним из главных факторов, почему клонирование человека было запрещено, является невозможность повторения человеческого сознания. Это означает, что клонирование человека не создаёт полностью идентичную личность. Кроме того, высокий процент неудач при клонировании может привести к генетическим аномалиям у клонированных людей.

Генетические изменения и их долгосрочные последствия для потомства также остаются неизученными. К тому же, такие вопросы, как отцовство, материнство, наследование и брак, становятся совершенно новыми социальными проблемами.

Религиозные организации, включая христианство, ислам и буддизм, также выступили против клонирования, считая, что оно противоречит божественным законам.

Когда был принят запрет

12 января 1998 года был подписан Протокол о запрете клонирования человека, который подписали 19 стран. Россия не принимала участия в подписании, но через несколько лет, в 2002 году, она приняла закон, который запретил клонирование человека. Этот запрет действует по сей день.

Уточнения

Клони́рование челове́ка — прогнозируемая методология, заключающаяся в создании эмбриона и последующем выращивании из эмбриона людей, имеющих генотип того или иного индивида, ныне существующего или ранее существовавшего.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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