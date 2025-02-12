Монеты, спрятанные два тысячелетия назад: что за тайну хранили эти римские деньги

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

В графстве Вустершир, что на западе Англии, был найден невероятно ценный клад римской эпохи. Строители наткнулись на глиняный горшок, в котором оказалось 1367 серебряных римских денариев и один золотой солид, связанный с местным кельтским племенем добуннов. Это открытие считается одним из крупнейших кладов римского времени, когда-либо найденных на британских островах.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сокровище

История монет

Самая ранняя монета из находки датируется 157 годом до нашей эры, а последняя — 55 годом нашей эры, когда римским императором был Нерон. Сам факт обнаружения монет, в отличном состоянии, заставляет ученых предположить, что они были недавно использованы и вскоре спрятаны. Это может говорить о том, что клад был закопан в 55 году нашей эры, возможно, в результате какого-то крупного события.

Кто мог скрыть этот клад

Исследователи считают, что этот клад мог быть платой за зерно и скот, которые поставлялись местными жителями в римские военные лагеря. Монеты, явно предназначенные для высокопрофильной сделки, могли принадлежать местному богатому торговцу или землевладельцу, который участвовал в обеспечении римских войск.

Что будет с этим открытием

Открытие такого клада имеет огромное значение для археологии и истории. Монеты, сохранившиеся в отличном состоянии, могут рассказать много о коммерции и обменах в римской Британии. Этот клад поможет глубже понять, как римляне взаимодействовали с местным населением и каким образом экономика развивалась в те времена.

Уточнения

Моне́та — денежный знак, изготовленный из металла, либо другого материала определённой (стандартизированной) формы, веса и достоинства.

