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Миллионы россиян в опасности: астероид может обрушиться на Петербург в 2041 году

1:34
Наука

Учёные НАСА смоделировали жуткий сценарий, который может стать реальностью уже в 2041 году. По их расчетам, гигантский астероид, летящий в сторону Земли, может обрушиться на Петербург, что приведёт к трагическим последствиям для миллионов людей.

Метеорит
Фото: Designed by Freepik by stockgiu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Метеорит

Угроза от космоса: когда астероид может ударить

Ожидается, что объект попадет в Землю в пределах зоны, которая включает не только Петербург, но и другие крупные города, такие как Кейптаун и Афины. Эта полоса пройдет через Баренцево море, Восточную Европу, Средиземное море и даже Африку.

Катастрофа, которая превосходит ядерные взрывы

Если астероид действительно столкнется с Землей, последствия будут разрушительными. Даже в случае "наименее удачного" столкновения мощность взрыва составит от 50 до 70 мегатонн. В худшем случае — 720 мегатонн. Это намного сильнее, чем любая ядерная бомба, которая когда-либо взрывалась на Земле.

Это открытие привлекло внимание к возможной опасности из космоса, подчеркивая, насколько хрупким может быть наше существование на планете.

Время готовиться

Хотя до предполагаемого удара еще более 15 лет, учёные подчёркивают важность отслеживания таких объектов и разработки планов на случай их столкновения с Землей. Информация о возможной угрозе вынуждает мир задуматься о космической безопасности.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д) — второй по численности населения город России.

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. 

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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