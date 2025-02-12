Миллионы россиян в опасности: астероид может обрушиться на Петербург в 2041 году

Учёные НАСА смоделировали жуткий сценарий, который может стать реальностью уже в 2041 году. По их расчетам, гигантский астероид, летящий в сторону Земли, может обрушиться на Петербург, что приведёт к трагическим последствиям для миллионов людей.
Ожидается, что объект попадет в Землю в пределах зоны, которая включает не только Петербург, но и другие крупные города, такие как Кейптаун и Афины. Эта полоса пройдет через Баренцево море, Восточную Европу, Средиземное море и даже Африку.
Если астероид действительно столкнется с Землей, последствия будут разрушительными. Даже в случае "наименее удачного" столкновения мощность взрыва составит от 50 до 70 мегатонн. В худшем случае — 720 мегатонн. Это намного сильнее, чем любая ядерная бомба, которая когда-либо взрывалась на Земле.
Это открытие привлекло внимание к возможной опасности из космоса, подчеркивая, насколько хрупким может быть наше существование на планете.
Хотя до предполагаемого удара еще более 15 лет, учёные подчёркивают важность отслеживания таких объектов и разработки планов на случай их столкновения с Землей. Информация о возможной угрозе вынуждает мир задуматься о космической безопасности.
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