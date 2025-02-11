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Индийские бомбоубежища, вырезанные в камне: защищались ли люди от чего-то более страшного

2:01
Наука

В Индии археологи нашли удивительные остатки древних сооружений, которые, по мнению учёных, могут быть прародителями современных бомбоубежищ. Эти необычные укрытия, вырезанные прямо в скалах, были использованы людьми более двух с половиной тысяч лет назад. Что это за сооружения, и как они могут быть связаны с таинственными событиями древности?

Индия
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Индия

Древние бомбоубежища, вырезанные в скалах

Археологи обнаружили несколько уникальных укрытий, длина которых составляет до 20 метров, а соединены они узкими коридорами. Это сооружения, которые по своему виду и предназначению напоминают современные бомбоубежища, но, судя по возрасту, они были построены задолго до появления металлических конструкций и современных технологий.

Интересно, что для создания этих убежищ использовались только примитивные инструменты, такие как молотки и долота. Вырубка скал была тяжёлым и трудоёмким процессом, и, видимо, такие сооружения возводились для людей, чтобы защитить их от природных катастроф или угроз извне.

Связь с древними конфликтами и теориями

Одной из теорий, которая активно обсуждается в научном сообществе, является гипотеза о том, что в древности на Земле могли происходить глобальные катастрофы или даже войны с применением оружия массового поражения. Это открытие укрытий в Индии вновь поднимает вопросы о том, что человечество может обладать знаниями и технологиями, о которых мы пока не подозреваем.

Если эта гипотеза подтвердится, то такие укрытия как в Индии могли быть использованы людьми как защита от разрушительных катастроф, которые случались на Земле много тысяч лет назад. Это заставляет нас по-новому взглянуть на историю человечества и осознать, что многие древние цивилизации могли пережить события, которые до сих пор остаются загадкой.

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии.

Бомбоубе́жище — защитное сооружение, объект гражданской обороны, предназначается для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия ракет, авиабомб и снарядов, обломков разрушенных зданий и отравляющего действия ядовитых газов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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