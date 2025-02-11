Вулкан на Камчатке вот-вот взорвётся: будет ли у жителей время на эвакуацию, или извержение застигнет врасплох

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные прогнозируют мощное извержение вулкана Безымянный на Камчатке в ближайшие дни. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, ситуация накаляется.

Фото: commons.wikimedia.org by Rost.galis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Камчатка

Что вызывает беспокойство

Активность вулкана нарастает: усиливаются выбросы газа и пара, а спутниковые данные показывают аномальную теплоту, что свидетельствует о возможном скором взрыве. Вулкан готовится к мощному эксплозивному извержению, которое может произойти в ближайшие три дня.

Чем это грозит

Предполагается, что выбросы пепла могут достигать высоты 10-15 километров над уровнем моря. Вулкан Безымянный, высота которого 2882 метра, может стать источником серьезных разрушений в окрестных районах.

Эксперты следят за ситуацией, и если прогноза сбывается, последствия могут быть катастрофическими для региона. Камчатка уже не раз сталкивалась с подобными извержениями, и учёные настоятельно советуют соблюдать осторожность в ближайшие дни.

Уточнения

Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России.



Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее. Возвышенность, сложенная эффузивными горными породами.

