Вулкан на Камчатке вот-вот взорвётся: будет ли у жителей время на эвакуацию, или извержение застигнет врасплох

Учёные прогнозируют мощное извержение вулкана Безымянный на Камчатке в ближайшие дни. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, ситуация накаляется.
Активность вулкана нарастает: усиливаются выбросы газа и пара, а спутниковые данные показывают аномальную теплоту, что свидетельствует о возможном скором взрыве. Вулкан готовится к мощному эксплозивному извержению, которое может произойти в ближайшие три дня.
Предполагается, что выбросы пепла могут достигать высоты 10-15 километров над уровнем моря. Вулкан Безымянный, высота которого 2882 метра, может стать источником серьезных разрушений в окрестных районах.
Эксперты следят за ситуацией, и если прогноза сбывается, последствия могут быть катастрофическими для региона. Камчатка уже не раз сталкивалась с подобными извержениями, и учёные настоятельно советуют соблюдать осторожность в ближайшие дни.
Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России.
Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее. Возвышенность, сложенная эффузивными горными породами.
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