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Тайна китайской деревни Янгси: здесь жили в основном карлики

1:01
Наука

Ученых и экспертов привлекает внимание деревня Янгси в китайской провинции Сычуань, где проживает всего 80 человек, из которых почти половина — карлики.

Китай
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under Free More info
Китай

Местные жители рассказывают о якобы загадочной болезни, которая поразила их более 60 лет назад — маленькие дети в возрасте 5-7 лет переставали расти.

Эксперты отмечают, что замедление или остановка роста встречается примерно у 1 из 20 000 человек, что делает ситуацию в Янгси необычной. Исторические данные показывают, что в этом районе Сычуань проживало несколько сотен карликов.

Китайское правительство некоторое время запрещало посещения деревни, что только подогревало слухи и догадки.

Местные жители начали верить, что они прокляты своими предками из-за неправильных похорон. Однако со временем молодое поколение избавилось от этой "напасти" — карликов стало меньше, пишет infoniac.

Уточнения

Сычуа́нь (кит. 四川, пиньинь Sìchuān; носу ꌧꍧ, syp chuo) — провинция на юге центральной части КНР. Столица и крупнейший город — Чэнду.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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