Светящиеся спирали Плато Путорана: загадка, которую пока не разгадали

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

На карте России есть удивительное место — Плато Путорана (Красноярский край), огромный участок земли, словно вырванный из другой геологической эпохи.

Фото: Openverse by True New Zealand Adventures, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ходьба

Люди многократно пытались освоить эту территорию, но все попытки заканчивались неудачами.

Сюда приезжают любители дикой природы. Особенно интересно явление, происходящее в период рождественских праздников: над плато появляются гигантские светящиеся спирали. Ученые считают это редким атмосферным явлением, хотя оно ещё не получило однозначного объяснения.

Световые круги возникают в воздухе, постепенно поднимаясь от земли к небу и образуя гигантскую спираль, которая длится около 15 минут и затем исчезает в темноте. Наиболее вероятной причиной этого феномена считается взаимодействие магнитного поля Земли с солнечным ветром в этом уникальном регионе, сообщает "Популярная наука".

Уточнения

Согласно Математической энциклопедии, спиралями называются плоские кривые, которые «обычно обходят вокруг одной (или нескольких точек), приближаясь или удаляясь от неё».

