Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайна китайской деревни Янгси: здесь жили в основном карлики
Вкусный и яркий салат из свеклы с изюмом и орехами: просто, быстро, вкусно, а как полезно!
Андрей Григорьев-Апполонов высказался о балете Мастер и Маргарита
Что ждёт путешественников с введением Entry/Exit System
Запах плесени в стиральной машине? Убирается за 5 минут
Выпейте перед сном – и выспитесь как никогда раньше
Бесчеловечный акт насилия - всего лишь один из многих в Конго
10 потрясающих сортов колеуса, которые украсят ваш интерьер
Юрий Бородавко раскрыл настрой российских лыжников на Олимпиаду-2026

Светящиеся спирали Плато Путорана: загадка, которую пока не разгадали

0:59
Наука

На карте России есть удивительное место — Плато Путорана (Красноярский край), огромный участок земли, словно вырванный из другой геологической эпохи. 

Ходьба
Фото: Openverse by True New Zealand Adventures, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ходьба

Люди многократно пытались освоить эту территорию, но все попытки заканчивались неудачами.

Сюда приезжают любители дикой природы. Особенно интересно явление, происходящее в период рождественских праздников: над плато появляются гигантские светящиеся спирали. Ученые считают это редким атмосферным явлением, хотя оно ещё не получило однозначного объяснения. 

Световые круги возникают в воздухе, постепенно поднимаясь от земли к небу и образуя гигантскую спираль, которая длится около 15 минут и затем исчезает в темноте. Наиболее вероятной причиной этого феномена считается взаимодействие магнитного поля Земли с солнечным ветром в этом уникальном регионе, сообщает "Популярная наука".

Уточнения

Согласно Математической энциклопедии, спиралями называются плоские кривые, которые «обычно обходят вокруг одной (или нескольких точек), приближаясь или удаляясь от неё».

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сколько калорий сжигают отжимания? Ответ вас удивит
Новости спорта
Сколько калорий сжигают отжимания? Ответ вас удивит Аудио 
Пример эффективной диеты, которая поможет похудеть за 5 недель на 4 кг
Красота и стиль
Пример эффективной диеты, которая поможет похудеть за 5 недель на 4 кг Аудио 
В Новосибирске возмущённые отцы потребовали отменить концерт Дианы Арбениной
Шоу-бизнес
В Новосибирске возмущённые отцы потребовали отменить концерт Дианы Арбениной Аудио 
Популярное
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
ТОП-5 автомобилей с разными приводами: что предпочитают россияне Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Пример эффективной диеты, которая поможет похудеть за 5 недель на 4 кг
Пример эффективной диеты, которая поможет похудеть за 5 недель на 4 кг
Последние материалы
Бесчеловечный акт насилия - всего лишь один из многих в Конго
Юрий Бородавко раскрыл настрой российских лыжников на Олимпиаду-2026
Запечённые грибы в сливочном соусе: аромат, который соберёт всю семью за столом
Машина на штрафстоянке, документы внутри: рассказываем как не застрять в бюрократическом аду
Гвоздика для быстрого цветения: уникальные советы по уходу, которые работают
Светящиеся спирали Плато Путорана: загадка, которую пока не разгадали
Форма бровей, которая творит чудеса и помогает скрыть возраст
Рюмка на дне кастрюли: как приготовить идеальный говяжий бульон, забыв о нём на два часа
Виктория Боня объяснила, с кем из знаменитостей мечтает познакомиться
Дефицит кадров: в Пермском крае не хватает врачей и дворников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.