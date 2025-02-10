Светящиеся спирали Плато Путорана: загадка, которую пока не разгадали

На карте России есть удивительное место — Плато Путорана (Красноярский край), огромный участок земли, словно вырванный из другой геологической эпохи.
Люди многократно пытались освоить эту территорию, но все попытки заканчивались неудачами.
Сюда приезжают любители дикой природы. Особенно интересно явление, происходящее в период рождественских праздников: над плато появляются гигантские светящиеся спирали. Ученые считают это редким атмосферным явлением, хотя оно ещё не получило однозначного объяснения.
Световые круги возникают в воздухе, постепенно поднимаясь от земли к небу и образуя гигантскую спираль, которая длится около 15 минут и затем исчезает в темноте. Наиболее вероятной причиной этого феномена считается взаимодействие магнитного поля Земли с солнечным ветром в этом уникальном регионе, сообщает "Популярная наука".
Согласно Математической энциклопедии, спиралями называются плоские кривые, которые «обычно обходят вокруг одной (или нескольких точек), приближаясь или удаляясь от неё».
Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.