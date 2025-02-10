Как повлиять на того, кто с вами не согласен — мнение психолога

Курт Грей, профессор социальной психологии из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США), утверждает, что для преодоления разногласий в разговоре важно попытаться понять страхи собеседника.
Эксперт говорит, что часто такие разговоры превращаются в соревнование, где каждый пытается выставить другого дураком. Настоящий разговор — это возможность задать вопросы и понять другую сторону.
Вот три шага, которые он рекомендует:
Грей подчеркивает, что важно воспринимать собеседника как человека, которому можно доверять. Это поможет вам обоим чувствовать себя комфортнее и увереннее в разговоре.
А если вы заводите такие беседы с целью победить, знайте — это уже путь к поражению, потому что никто не признает свои ошибки, когда дело касается морали, передает CNBC.
Факт (лат. factum букв. «сде́ланное») — термин, в широком смысле может выступать как синоним истины.
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