Как повлиять на того, кто с вами не согласен — мнение психолога

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Курт Грей, профессор социальной психологии из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США), утверждает, что для преодоления разногласий в разговоре важно попытаться понять страхи собеседника.

Фото: Openverse by polandeze, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Общение

Эксперт говорит, что часто такие разговоры превращаются в соревнование, где каждый пытается выставить другого дураком. Настоящий разговор — это возможность задать вопросы и понять другую сторону.

Вот три шага, которые он рекомендует:

Задавайте вопросы и проявляйте искренний интерес к тому, как человек пришел к своим выводам.

Даже если вы не согласны с его мнением, дайте понять, что осознаете, почему он так думает.

Вместо того чтобы просто сыпать фактами, расскажите, почему вы не согласны. Личный опыт обычно воспринимается лучше, чем сухая статистика.

Грей подчеркивает, что важно воспринимать собеседника как человека, которому можно доверять. Это поможет вам обоим чувствовать себя комфортнее и увереннее в разговоре.

А если вы заводите такие беседы с целью победить, знайте — это уже путь к поражению, потому что никто не признает свои ошибки, когда дело касается морали, передает CNBC.

Уточнения

Факт (лат. factum букв. «сде́ланное») — термин, в широком смысле может выступать как синоним истины.

