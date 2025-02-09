Нужно разочароваться в ней — три шага для избавления от вредной привычки

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Нейробиолог и психиатр Джадсон Брюэр предлагает три шага для переобучения мозга и обесценивания вредных привычек.

Фото: unsplash.com by Коди Блэк, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мужчина

Распознайте свои вредные привычки

Начните с определения поведения, которое хотите изменить, и факторов, вызывающих его.

Спросите себя: "Что я получаю от этого?"

Важно не только осознавать привычку, но и оценить, что вы чувствуете во время ее совершения. Брюэр делится примером из своего эксперимента с курильщиками, с которыми участники осознали неприятные ощущения, связанные с курением, что привело их к глубокому пониманию вреда этой привычки.

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Люди часто не могут избавиться от вредных привычек, потому что не находят более приятные альтернативы. Брюэр подчеркивает важность осознания механизмов, стоящих за привычками. Глубокое понимание своих действий и реакций на них может помочь управлять своим поведением более эффективно и привести к долгосрочным изменениям.

Брюэр утверждает, что изменения в поведении требуют более глубокого понимания, чем быстрое давление на уровень дофамина. Поэтому важно научить свой мозг не воспринимать значение в тех действиях, которые вы когда-то любили, пишет CNBC.

Уточнения

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

