Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп и Уолтц подбивают Индию и Китай экономически давить на Россию?
Правила ухода за амариллисом: как добиться пышного цветения
Сегодня договорились разъехаться после ДТП, завтра остались без прав — русская рулетка на дороге
Рыбка, которая точно не будет сухой: рецепт сочной запечённой трески с овощами
Создайте прекрасные садовые украшения из пня дерева
США и Северная Корея: Держи друга близко, а врага — ещё ближе.
Как повлиять на того, кто с вами не согласен — мнение психолога
Отель в дикой природе — туристы добираются пешком или на велосипедах
Основные причины, почему волосы выглядят плохо даже после укладки

Нужно разочароваться в ней — три шага для избавления от вредной привычки

1:22
Наука

Нейробиолог и психиатр Джадсон Брюэр предлагает три шага для переобучения мозга и обесценивания вредных привычек. 

мужчина
Фото: unsplash.com by Коди Блэк, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мужчина

Распознайте свои вредные привычки

Начните с определения поведения, которое хотите изменить, и факторов, вызывающих его.

Спросите себя: "Что я получаю от этого?"

Важно не только осознавать привычку, но и оценить, что вы чувствуете во время ее совершения. Брюэр делится примером из своего эксперимента с курильщиками, с которыми участники осознали неприятные ощущения, связанные с курением, что привело их к глубокому пониманию вреда этой привычки.

Примите награду

Люди часто не могут избавиться от вредных привычек, потому что не находят более приятные альтернативы. Брюэр подчеркивает важность осознания механизмов, стоящих за привычками. Глубокое понимание своих действий и реакций на них может помочь управлять своим поведением более эффективно и привести к долгосрочным изменениям.

Брюэр утверждает, что изменения в поведении требуют более глубокого понимания, чем быстрое давление на уровень дофамина. Поэтому важно научить свой мозг не воспринимать значение в тех действиях, которые вы когда-то любили, пишет CNBC.

Уточнения

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Садоводство, цветоводство
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки Аудио 
В Новосибирске возмущённые отцы потребовали отменить концерт Дианы Арбениной
Шоу-бизнес
В Новосибирске возмущённые отцы потребовали отменить концерт Дианы Арбениной Аудио 
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Здоровье
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Популярное
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
ТОП-5 автомобилей с разными приводами: что предпочитают россияне Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Пример эффективной диеты, которая поможет похудеть за 5 недель на 4 кг
Пример эффективной диеты, которая поможет похудеть за 5 недель на 4 кг
Последние материалы
Рыбка, которая точно не будет сухой: рецепт сочной запечённой трески с овощами
США и Северная Корея: Держи друга близко, а врага — ещё ближе.
Создайте прекрасные садовые украшения из пня дерева
Как повлиять на того, кто с вами не согласен — мнение психолога
Отель в дикой природе — туристы добираются пешком или на велосипедах
Основные причины, почему волосы выглядят плохо даже после укладки
Прохор Шаляпин рассказал о самом ужасном подарке, который он получал
Миф о приседаниях: действительно ли они делают ягодицы красивыми?
Рынок кофе в России на грани стагнации: как это отразится на ценах?
Этот звук — сигнал бедствия! Вот когда шум стиральной машины опасен
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.