Учёные нашли способ перепрограммирования раковых клеток

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые сделали важное открытие, обнаружив "переключатель", способный обратить вспять развитие раковых клеток.

Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раковые клетки

Исследователи из Южной Кореи активировали этот молекулярный механизм и смогли вернуть раковые клетки к более здоровому состоянию.

Они уловили ключевой момент, когда нормальные клетки становятся злокачественными, и смогли остановить это процесс. Доктор Тиффани Тросо-Сандовал, онколог на пенсии, отметила, что это открытие представляет новый подход к лечению рака, позволяя перепрограммировать раковые клетки вместо их уничтожения.

Исследователи протестировали этот новый метод с использованием молекулярных клеточных экспериментов на мини-опухолях, созданных из клеток рака толстой кишки. Их "переключатель" успешно остановил рост рака и вернул клетки в здоровое состояние, передает DailyMail.

Уточнения

Кле́тка (лат. cellula, греч. κύτος) — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов.

