Учёные нашли способ перепрограммирования раковых клеток

Ученые сделали важное открытие, обнаружив "переключатель", способный обратить вспять развитие раковых клеток.
Исследователи из Южной Кореи активировали этот молекулярный механизм и смогли вернуть раковые клетки к более здоровому состоянию.
Они уловили ключевой момент, когда нормальные клетки становятся злокачественными, и смогли остановить это процесс. Доктор Тиффани Тросо-Сандовал, онколог на пенсии, отметила, что это открытие представляет новый подход к лечению рака, позволяя перепрограммировать раковые клетки вместо их уничтожения.
Исследователи протестировали этот новый метод с использованием молекулярных клеточных экспериментов на мини-опухолях, созданных из клеток рака толстой кишки. Их "переключатель" успешно остановил рост рака и вернул клетки в здоровое состояние, передает DailyMail.
Кле́тка (лат. cellula, греч. κύτος) — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов.
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