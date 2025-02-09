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Учёные нашли способ перепрограммирования раковых клеток

0:55
Наука

Ученые сделали важное открытие, обнаружив "переключатель", способный обратить вспять развитие раковых клеток.

Раковые клетки
Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Раковые клетки

Исследователи из Южной Кореи активировали этот молекулярный механизм и смогли вернуть раковые клетки к более здоровому состоянию.

Они уловили ключевой момент, когда нормальные клетки становятся злокачественными, и смогли остановить это процесс. Доктор Тиффани Тросо-Сандовал, онколог на пенсии, отметила, что это открытие представляет новый подход к лечению рака, позволяя перепрограммировать раковые клетки вместо их уничтожения.

Исследователи протестировали этот новый метод с использованием молекулярных клеточных экспериментов на мини-опухолях, созданных из клеток рака толстой кишки. Их "переключатель" успешно остановил рост рака и вернул клетки в здоровое состояние, передает DailyMail.

Уточнения

Кле́тка (лат. cellula, греч. κύτος) — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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