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Сингапурские учёные установили предельный возраст человека

1:17
Наука

Ученые продолжают исследования в области геронтологии, пытаясь найти способы продления жизни.

Пожилой мужчина с туристическим рюкзаком в горах
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилой мужчина с туристическим рюкзаком в горах

Недавно сингапурские специалисты пришли к выводу о предельном возрасте, до которого может доживать человек. Они считают, что в течение этого тысячелетия человечество сможет увеличить максимальную продолжительность жизни.

Средняя продолжительность жизни увеличивается во многих странах, что дает основания полагать, что возможно изменение и в максимальной длительности жизни. На основании анализа здоровья сотен тысяч добровольцев эксперты выясняют факторы, влияющие на долгожительство.

Ключевыми моментами являются хорошая наследственность, условия среды обитания — например, долгожители в Средиземноморье и на Кавказе, а также факторы, такие как условия труда, питание, физическая активность, эмоциональные нагрузки и наличие хронических заболеваний.

Эксперты отмечают, что жизненные ресурсы человека для восстановления после болезней истощаются примерно к 120-150 годам, но осторожно предполагают, что в будущем возможно увеличение этой границы до 200 лет, передает planet-today.

Уточнения

Средиземномо́рье — исторический регион в бассейне Средиземного моря.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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