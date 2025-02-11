Секретное наследие холодной войны: военная тайна США грозит экологической катастрофой

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В апреле 2024 года ученые NASA, проводя радиолокационное исследование ледникового покрова Гренландии, обнаружили под 30-метровым слоем льда заброшенную американскую военную базу времен холодной войны — Camp Century. Построенная в 1959 году, эта база функционировала за счет ядерного реактора и была оставлена в 1967 году.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ледяной берег

Секретный проект: от научных исследований к военному плацдарму

Изначально Camp Century позиционировалась как научно-исследовательская станция для испытания строительных технологий и проведения научных исследований в Арктике.

Однако позже стало известно, что она являлась частью секретного проекта "Ледяной червь", целью которого было создание сети туннелей под ледяным щитом Гренландии для размещения межконтинентальных баллистических ракет, нацеленных на Советский Союз.

Остатки ядерного прошлого под угрозой таяния

После закрытия базы ядерный реактор был демонтирован и вывезен, однако значительное количество отходов, включая радиоактивные, химические и биологические вещества, осталось подо льдом. Среди них:

200 тысяч литров дизельного топлива

240 тысяч литров сточных вод, содержащих полихлорированные бифенилы и радиоактивную охлаждающую жидкость

Глобальное потепление может высвободить токсичные отходы

Ученые выражают обеспокоенность, что из-за глобального потепления и ускоренного таяния ледников эти опасные отходы могут попасть в окружающую среду. По прогнозам, к 2090 году таяние льдов может привести к освобождению этих веществ, что создаст серьезную экологическую угрозу.

"Когда мы посмотрели на климатические симуляции, они предположили, что уже в 2090 году участок может перейти от чистого снегопада к чистому таянию, и это станет необратимым", — климатолог и гляциолог, Йоркский университет в Торонто, Уильям Колган.

Последствия военных проектов для экологии

Обнаружение Camp Century подчеркивает долгосрочные последствия военных проектов времен холодной войны и необходимость тщательного мониторинга изменений в полярных регионах в условиях глобального изменения климата.

Уточнения

Холо́дная война́ (англ Cold War) — глобальное геополитическое, военное, технологическое, экономическое и идеологическое противостояние мирового масштаба в период с 1946 до 1991 года между двумя блоками государств с различными социальными и экономическими системами: социалистическим, во главе с СССР, ОВД и СЭВ, и капиталистическим, во главе с США, НАТО и ЕЭС, завершившееся фактической победой США и распадом СССР.

