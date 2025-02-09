Солнце повернётся: мощная магнитная буря обрушится на Землю 10 февраля

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На Землю 10 февраля обрушится магнитная буря. Все из-за того, что Солнце повернулось к нам корональной дырой — температура и плотность плазмы там ниже, чем обычно, из-за чего может возникнуть мощный солнечный ветер, а на Земле — магнитные бури.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнце

Эксперты считают, что край потока быстрого солнечного ветра, вероятно, достигнет Земли вечером 9 февраля. Завтра же скорость плазмы вокруг нашей планеты может увеличиться до 600-700 км/с.

Корональная дыра будет влиять на Землю примерно до 16 февраля. Людям с метеозависимостью может быть особенно сложно в этот период, пишет KP. RU.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

