Жирная рыба против рака: морские липиды помогают в лечении и профилактике

Употребление сардин, скумбрии и другой жирной рыбы может не только укрепить здоровье, но и снизить риск развития онкологических заболеваний. Исследования подтверждают, что морские липиды обладают противоопухолевыми свойствами и могут использоваться как в питании, так и в медицинских препаратах.
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Рыбный магазин
Как морские липиды влияют на рак
Предотвращают или подавляют рост опухоли.
Усиливают чувствительность опухолевых клеток к лечению.
Взаимодействуют с микроокружением опухоли, затрудняя её развитие.
Омега-3: ключевой элемент в борьбе с онкологией
Омега-3 жирные кислоты (ДГК и ЭПК) помогают замедлить рост агрессивных опухолей, в том числе рака предстательной железы и молочной железы.
Способствуют блокировке канала SK3, связанного с распространением злокачественных клеток.
Исследования показывают, что омега-3 может быть полезна пациентам с лейкозом.
Помогают замедлить развитие истощения, которое часто возникает у онкобольных.
Морские липиды в медицине
Синтетическое производное омлин снижает активность канала SK3, препятствуя росту опухоли.
Недавно представленный компанией Lifesome Therapeutics препарат Ohmline снижает активность канала SK3, тем самым подавляя развитие метастазов и перепрограммируя моноклональные реакции антител. Его рассматривают как дополнительное средство при химиотерапии, которое помогает предотвращать невропатию.
Морские продукты становятся важным направлением в разработке новых противораковых препаратов.
Исследования продолжаются, но уже сейчас очевидно: морские липиды могут сыграть важную роль в профилактике и лечении рака.
Статья основана на результатах исследования, проведённого группой Niche Nutrition Cancer & Oxidative Metabolism (N2COx) в Турском университете.