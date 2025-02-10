Жирная рыба против рака: морские липиды помогают в лечении и профилактике

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Употребление сардин, скумбрии и другой жирной рыбы может не только укрепить здоровье, но и снизить риск развития онкологических заболеваний. Исследования подтверждают, что морские липиды обладают противоопухолевыми свойствами и могут использоваться как в питании, так и в медицинских препаратах.

Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыбный магазин

Как морские липиды влияют на рак

Предотвращают или подавляют рост опухоли.

Усиливают чувствительность опухолевых клеток к лечению.

Взаимодействуют с микроокружением опухоли, затрудняя её развитие.

Омега-3: ключевой элемент в борьбе с онкологией

Омега-3 жирные кислоты (ДГК и ЭПК) помогают замедлить рост агрессивных опухолей, в том числе рака предстательной железы и молочной железы.

Способствуют блокировке канала SK3, связанного с распространением злокачественных клеток.

Исследования показывают, что омега-3 может быть полезна пациентам с лейкозом.

Помогают замедлить развитие истощения, которое часто возникает у онкобольных.

Морские липиды в медицине

Синтетическое производное омлин снижает активность канала SK3, препятствуя росту опухоли.

Недавно представленный компанией Lifesome Therapeutics препарат Ohmline снижает активность канала SK3, тем самым подавляя развитие метастазов и перепрограммируя моноклональные реакции антител. Его рассматривают как дополнительное средство при химиотерапии, которое помогает предотвращать невропатию.

Морские продукты становятся важным направлением в разработке новых противораковых препаратов.

Исследования продолжаются, но уже сейчас очевидно: морские липиды могут сыграть важную роль в профилактике и лечении рака.

Статья основана на результатах исследования, проведённого группой Niche Nutrition Cancer & Oxidative Metabolism (N2COx) в Турском университете.