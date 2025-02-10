Новые препараты подавляют коронавирус, герпес и оспу обезьян

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа исследователей из России, Чехии и Германии разработала новые противовирусные препараты, способные разрушать оболочку вирусов и предотвращать их попадание в клетки. Как утверждает Наука.РФ со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда, эффективность этих соединений сопоставима с уже одобренными лекарствами, а при воздействии зелёного света их активность возрастает в 60 раз.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вирус

Соединения разрушают мембраны вирусов, не давая им проникнуть в клетки. Они вырабатывают активные формы кислорода, которые повреждают вирусные оболочки.

Препараты показали высокую эффективность против вирусов клещевого энцефалита, коронавируса, герпеса и оспы обезьян.

Под воздействием зелёного света их активность возрастает в 60 раз. Вирусы, обработанные этим веществом и подвергшиеся облучению, не заражали мышей.

Новые препараты могут применяться для создания вакцин против опасных вирусов. Они подходят для борьбы с широким спектром инфекций и могут помочь в случае новых вспышек заболеваний.

В основе соединений — производное BODIPY, содержащее атомы йода и брома. Полярные группы в составе регулируют положение молекул в мембране, обеспечивая их максимальную эффективность. Препараты не вредят клеткам человека, что делает их безопасными для использования.

Планируется разработка соединений, активных без облучения, а также веществ, способных поглощать инфракрасное излучение для более глубокого проникновения в ткани.

Исследование провели учёные из МГУ, Института системной биологии и медицины, Ветеринарного исследовательского института (Чехия), Масарикова университета и Саарского университета (Германия).

Работа опубликована в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

Уточнения

О́спа обезья́н (англ. Mpox, ранее Monkeypox) — инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы.



Энцефали́т (лат encephalitis «воспаление мозга») — группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга (суффикс «itis» указывает на воспалительный характер заболевания).



Ге́рпес (от греч. ἕρπης [herpes] — лишай, греч. ἕρπω — ползти) — группа вирусных заболеваний с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых, вызываемые герпесвирусами.

