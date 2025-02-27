Забудьте про таблетки — эта мелодия может уменьшить вашу боль

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Оказывается, музыка может не только поднимать настроение, но и уменьшать боль — и важную роль в этом играет ее темп. В новом исследовании ученые Университета Макгилла (Канада) и их коллеги из Гейдельбергского университета (Германия) выяснили, что музыка становится наиболее эффективным болеутоляющим средством, если ее ритм совпадает с индивидуальными особенностями слушателя.

Фото: upload.wikimedia.org by skhakirov from Donetsk, Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Музыка (496428566)

В последние годы исследователи активно изучают влияние музыки на болевой синдром. Она уже применяется в терапии пациентов с болезнью Паркинсона, помогает восстанавливаться после операций и снижает дискомфорт у людей, перенесших инсульт. Однако конкретные параметры, делающие музыку особенно эффективной, изучены слабо.

Ключевой фактор — темп

Обычно считается, что успокаивающая или расслабляющая музыка помогает справляться с болью лучше всего. Но канадские ученые предположили, что важнее всего скорость исполнения мелодии.

Каждый человек обладает спонтанным ритмом (spontaneous production rate, SPR) — это естественный темп, с которым он, например, отбивает такт или напевает мелодию. Исследователи решили проверить, можно ли усилить болеутоляющий эффект музыки, если подобрать ее темп в соответствии с этим индивидуальным ритмом.

Эксперимент с болью и музыкой

В исследовании приняли участие 60 человек, включая музыкантов. Ученые определили их SPR, попросив отбить удобный им ритм колыбельной Twinkle, Twinkle, Little Star.шить болевые ощущения. Однако наибольший эффект наблюдался, когда темп мелодии совпадал с индивидуальным ритмом человека.

Таким образом, исследование показало, что персонализированная музыка может быть особенно эффективным способом управления болью. Ученые планируют продолжить работу и проверить влияние таких мелодий на пациентов с хроническими болями, а также измерить активность мозга с помощью электроэнцефалографии.

Уточнения

Анальге́тик (от др.-греч. ἀν- «без, против» + ἄλγησις «боль»), обезбо́ливающее, болеутоля́ющее — лекарственное средство природного, полусинтетического и синтетического происхождения, предназначенное для снятия болевых ощущений — анальгезии.

