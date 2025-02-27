Зачем в чагу добавили экстракт бобра? Узнайте о революции в функциональном питании

Исследователи Вятского государственного университета (ВятГУ) совместно с компанией "Вятские дары природы" разработали новые функциональные продукты на основе чаги. Этот проект стал еще одним успешным примером сотрудничества науки и бизнеса.
Ранее ученые ВятГУ уже создавали для компании 25 оригинальных композиций чага-чая. На этот раз команда исследователей изучила широкий спектр добавок растительного, грибного и животного происхождения, выбрав наиболее эффективные сочетания. Некоторые из них оказались абсолютно уникальными.
Особенно это касается комбинаций чаги с добавками животного происхождения.
Среди растительных добавок исследователи выбрали зверобой и бетулин, а в качестве грибных компонентов использовали ежовик гребенчатый, рейши и кордицепс.
Работа научной группы также включала анализ рынка сырья. В ходе экспериментов была определена оптимальная фракция измельченной березовой чаги для капсулирования. В результате появились семь новых рецептур с различными добавками, а также классическая версия — "Чага-классика", состоящая исключительно из молотой чаги без примесей.
Совсем скоро эти функциональные продукты появятся на российском рынке, предоставляя покупателям возможность по-новому взглянуть на пользу природных компонентов.
Бобровая струя (кастореум) — ароматическое вещество животного происхождения.
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