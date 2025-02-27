Зачем в чагу добавили экстракт бобра? Узнайте о революции в функциональном питании

Исследователи Вятского государственного университета (ВятГУ) совместно с компанией "Вятские дары природы" разработали новые функциональные продукты на основе чаги. Этот проект стал еще одним успешным примером сотрудничества науки и бизнеса.

Фото: flickr.com by Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пищевые добавки

Исследование эффективных сочетаний добавок

Ранее ученые ВятГУ уже создавали для компании 25 оригинальных композиций чага-чая. На этот раз команда исследователей изучила широкий спектр добавок растительного, грибного и животного происхождения, выбрав наиболее эффективные сочетания. Некоторые из них оказались абсолютно уникальными.

Новые продукты с добавками животного происхождения

Особенно это касается комбинаций чаги с добавками животного происхождения.

"Чага-детокс" с пчелиным подмором

Одной из ключевых новинок стал продукт "Чага-детокс", в который вошел пчелиный подмор — тельца пчел и трутней, богатые минералами, аминокислотами, ферментами и гормональными веществами.

Одной из ключевых новинок стал продукт "Чага-детокс", в который вошел пчелиный подмор — тельца пчел и трутней, богатые минералами, аминокислотами, ферментами и гормональными веществами. "Чага-молодец" с экстрактом бобровой струи

Другим необычным компонентом стал экстракт бобровой струи — мощный иммуномодулятор с бактерицидными и противовоспалительными свойствами.

Растительные и грибные компоненты

Среди растительных добавок исследователи выбрали зверобой и бетулин, а в качестве грибных компонентов использовали ежовик гребенчатый, рейши и кордицепс.

Оптимизация состава и капсулирование

Работа научной группы также включала анализ рынка сырья. В ходе экспериментов была определена оптимальная фракция измельченной березовой чаги для капсулирования. В результате появились семь новых рецептур с различными добавками, а также классическая версия — "Чага-классика", состоящая исключительно из молотой чаги без примесей.

Выход на рынок

Совсем скоро эти функциональные продукты появятся на российском рынке, предоставляя покупателям возможность по-новому взглянуть на пользу природных компонентов.

Уточнения

Бобровая струя (кастореум) — ароматическое вещество животного происхождения.

