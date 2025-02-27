Ионосфера под колпаком: космическая погода больше не таит секретов

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В ноябре 2024 года на орбиту были запущены два российских спутника — «Ионосфера-М» № 1 и № 2. Теперь они успешно передают данные о гелиогеофизической обстановке Земли, которую ученые называют «космической погодой». Этот проект помогает лучше понимать, как активность Солнца влияет на земную атмосферу, радиосвязь и даже природные катаклизмы.

Фото: commons.wikimedia.org by José Furtado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ спутник

Чем занимаются спутники «Ионосфера-М»

Оба аппарата оснащены уникальной научной аппаратурой, которая позволяет выполнять сразу несколько важных задач:

Создание глобальной карты ионосферы . Спутники проводят прямые измерения её параметров, что помогает отслеживать изменения в реальном времени.

Мониторинг солнечной активности . Они фиксируют, как солнечные вспышки и магнитные бури изменяют состояние верхних слоев атмосферы.

Прогнозирование землетрясений. Аппараты передают данные вертикального зондирования, которые помогают учёным предсказывать сейсмическую активность.

Почему это важно

Космическая погода — это не просто красивые северные сияния. Вспышки на Солнце могут вызывать магнитные бури, которые способны выводить из строя спутниковую связь, навигационные системы и даже энергосети на Земле. Кроме того, изменения в ионосфере могут влиять на радиосвязь и работу GPS, что особенно важно для авиации и военных служб.

Интересные факты о космической погоде

В 1859 году мощнейшая солнечная вспышка (Событие Кэррингтона) вызвала сбои в телеграфных системах по всему миру. Если бы такое случилось сегодня, последствия могли бы быть катастрофическими для интернета и спутниковой связи. Магнитные бури могут вызывать «радужные» помехи в спутниковой навигации, влияя на точность GPS вплоть до нескольких десятков метров. На Земле магнитные бури могут сказаться даже на самочувствии людей — некоторые ощущают головные боли, бессонницу и скачки давления. Некоторые космические аппараты могут полностью выйти из строя из-за воздействия солнечного ветра. Например, в 2003 году из-за мощной бури были повреждены спутники связи и отключены энергетические сети в Швеции.

Что дальше

И это только начало! В ближайшее время к орбитальной группе присоединятся ещё два спутника — «Ионосфера-М» № 3 и № 4. Они станут частью системы «Ионозонд», предназначенной для детального мониторинга ионосферы. Их запуск запланирован уже в этом году.

Уточнения

Искусственный спутник Земли (ИСЗ) — космический летательный аппарат, вращающийся вокруг Земли по геоцентрической орбите.



Ионосфе́ра в общем значении — верхняя область атмосферы планеты c высокой концентрацией свободных ионов и электронов, ионизированная ультрафиолетовым и рентгеновским облучением, а также космическими лучами.

