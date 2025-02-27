Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ипотека под вопросом: эксперт рассказал, когда ждать скачка цен на жильё
Не прилипают, не рвутся, не горят — рецепт идеальных блинов, который работает
Забудьте о бессоннице: Терапевт раскрыл простые способы наладить сон без лекарств
Такого вы ещё не видели: пёс с лицом человека — ошибка природы или чудо эволюции
Ваш бывший шлёт вам письма счастья? ГИБДД явно не в курсе, что вы расстались с автомобилем
Пробиотики: незаменимый компонент для красоты и здоровья кожи, который вы могли игнорировать
Запомните океаны такими — через 75 лет их будет не узнать, и вот почему
Отец Фриске назвал Шепелева шакалом после обвинений в вооруженном нападении
Сочное фиаско: эти ошибки превратят ваше мясо по-французски в подошву

Поздняя доставка воды: курьер — метеорит, срок — пару миллиардов лет

2:49
Наука

Когда и как вода попала на Землю? Этот вопрос долгие годы остается одной из главных загадок науки. Новое исследование показывает, что вода, обогащенная элементами, необходимыми для зарождения жизни, появилась на планете уже после формирования Луны.

Метеорит
Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Метеорит

Что связывает Луну и земные океаны

Ранее считалось, что решающую роль в доставке воды сыграло столкновение Земли с гипотетической планетой Тейя. Именно после этого катастрофического события из осколков сформировалась Луна, а сама Земля могла получить большую часть воды. Однако новое исследование опровергает эту теорию.

Команда ученых под руководством Кэтрин Бермингем из Университета Рутгерса (США) провела изотопный анализ молибдена в древних земных породах и метеоритах. Результаты показали, что значительная часть воды попала на нашу планету позже, в процессе так называемой поздней аккреции — когда Земля набирала последние 10-20% своей массы.

Ключ к разгадке — молибден

Исследователи проанализировали образцы горных пород Гренландии возрастом 3,8 млрд лет, современные базальты с морского дна, а также метеорит Кампо-дель-Сьело, упавший на территорию Аргентины несколько тысяч лет назад.

Для измерения изменений в изотопном составе молибдена ученые использовали масс-спектрометрию с термической ионизацией. Оказалось, что большинство материалов, поступивших на Землю во время заключительного этапа ее формирования, происходят из внутренней части Солнечной системы, где условия были относительно "сухими".

Где же была вода

Ученые выделяют два типа метеоритов

NC-метеориты — из внутренних областей Солнечной системы (там воды было мало);
CC-метеориты — из внешней области, богатой летучими веществами и влагой.
Сравнив изотопные "подписи" молибдена в земных породах с метеоритами, исследователи пришли к выводу, что вода с важными для жизни элементами прибыла на Землю уже после формирования Луны.

Тайна происхождения земной воды еще не раскрыта

Несмотря на убедительные доказательства, споры среди ученых продолжаются. Например, группа Артема Оганова предполагает, что источником воды мог быть минерал из недр Земли. Другие исследования указывают, что первичные океаны нашей планеты вовсе не испарялись.

Означает ли это, что теория поздней аккреции будет оспорена? Возможно. Но одно ясно точно — история появления воды на Земле куда сложнее, чем мы думали.

Уточнения

Молибде́н (химический символ — Mo, от лат. Molybdaenum) — химический элемент 6-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы шестой группы, VIB), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 42.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Еда и рецепты
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа Аудио 
Этот постный ужин спасёт вас, когда в холодильнике почти пусто — вкусно даже без мяса
Еда и рецепты
Этот постный ужин спасёт вас, когда в холодильнике почти пусто — вкусно даже без мяса Аудио 
Обгон стал проще: тайная кнопка под педалью газа — зачем она нужна
Авто
Обгон стал проще: тайная кнопка под педалью газа — зачем она нужна Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131
Беспилотник Тарик со Шмелём. Наземный дрон в тандеме с огнемётом уничтожает опорники ВСУ Дмитрий Плотников Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Любовь Степушова
Как сделать пышный кекс из сгущенного молока и яиц — простой рецепт для всех
Выращиваю горох не для еды, а чтобы бесить соседей, у которых не растёт
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Последние материалы
Не выбрасывайте крапиву! Вот что она делает с урожаем — дачники в восторге
Как сделать тесто пышным без дрожжей? Лайфхак, который знают не все
Хотите худеть, даже сидя на диване? Один простой трюк — и результат не заставит себя ждать
Мечтаете о хорошем урожае? Сначала избавьтесь от этого растения
В ЕС решили наладить отношения c партнером России
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Ваш домашний инопланетянин: кошка, которая кажется существом с другой планеты
В салоне вашего авто есть кнопка, о которой вы даже не догадывались: срочно проверяйте
Каракатицы оказались умнее некоторых людей — есть, чему поучиться у морских обитателей
Звездный караоке-баттл: что может рассказать нам песня нейтронных звезд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.