Поздняя доставка воды: курьер — метеорит, срок — пару миллиардов лет

2:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда и как вода попала на Землю? Этот вопрос долгие годы остается одной из главных загадок науки. Новое исследование показывает, что вода, обогащенная элементами, необходимыми для зарождения жизни, появилась на планете уже после формирования Луны.

Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Метеорит

Что связывает Луну и земные океаны

Ранее считалось, что решающую роль в доставке воды сыграло столкновение Земли с гипотетической планетой Тейя. Именно после этого катастрофического события из осколков сформировалась Луна, а сама Земля могла получить большую часть воды. Однако новое исследование опровергает эту теорию.

Команда ученых под руководством Кэтрин Бермингем из Университета Рутгерса (США) провела изотопный анализ молибдена в древних земных породах и метеоритах. Результаты показали, что значительная часть воды попала на нашу планету позже, в процессе так называемой поздней аккреции — когда Земля набирала последние 10-20% своей массы.

Ключ к разгадке — молибден

Исследователи проанализировали образцы горных пород Гренландии возрастом 3,8 млрд лет, современные базальты с морского дна, а также метеорит Кампо-дель-Сьело, упавший на территорию Аргентины несколько тысяч лет назад.

Для измерения изменений в изотопном составе молибдена ученые использовали масс-спектрометрию с термической ионизацией. Оказалось, что большинство материалов, поступивших на Землю во время заключительного этапа ее формирования, происходят из внутренней части Солнечной системы, где условия были относительно "сухими".

Где же была вода

Ученые выделяют два типа метеоритов

NC-метеориты — из внутренних областей Солнечной системы (там воды было мало);

CC-метеориты — из внешней области, богатой летучими веществами и влагой.

Сравнив изотопные "подписи" молибдена в земных породах с метеоритами, исследователи пришли к выводу, что вода с важными для жизни элементами прибыла на Землю уже после формирования Луны.

Тайна происхождения земной воды еще не раскрыта

Несмотря на убедительные доказательства, споры среди ученых продолжаются. Например, группа Артема Оганова предполагает, что источником воды мог быть минерал из недр Земли. Другие исследования указывают, что первичные океаны нашей планеты вовсе не испарялись.

Означает ли это, что теория поздней аккреции будет оспорена? Возможно. Но одно ясно точно — история появления воды на Земле куда сложнее, чем мы думали.

Уточнения

Молибде́н (химический символ — Mo, от лат. Molybdaenum) — химический элемент 6-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы шестой группы, VIB), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 42.

