Почему киты меняют свои песни и как это связано с культурой

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Учёные обнаружили, что структура песен горбатых китов имеет поразительное сходство с закономерностями человеческой речи. Это не значит, что киты обладают полноценным языком, но их способность к обучению пению может быть схожа с тем, как дети осваивают речь. Об этом статья в журнале Science.

Фото: www.flickr.com by NPS / Kaitlin Thoreson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Горбатый кит прыгает в воде

Песни исполняют только самцы, и они постоянно меняются — новые мотивы постепенно заменяют старые.

Специалисты считают, что это играет важную роль в привлечении партнёров.

Каждая новая вариация может быть способом продемонстрировать свою уникальность и умение адаптироваться.

Группа учёных под руководством Дженни Аллен из университета Гриффита проанализировала восемь лет записей китовых песен, сделанных в районе Новой Каледонии. Они закодировали 150 уникальных звуков и проанализировали их последовательность. Затем использовали метод, который помогает младенцам учить слова — анализ вероятности перехода от одного звука к другому.

Песни китов подчиняются тем же статистическим закономерностям, что и человеческие языки. Распределение звуков в песне соответствует закону Ципфа: наиболее часто встречающиеся звуки короткие, как и в речи человека. Аналогичная закономерность наблюдается в литературных текстах, включая "Войну и мир".

Учёные не утверждают, что китовые песни — это язык в привычном понимании.

Однако схожие закономерности могут указывать на культурную передачу песен внутри сообщества. В отдельном исследовании было обнаружено, что подобные структуры есть у других морских млекопитающих, а эволюция китовых песен комбинирует биологические и культурные факторы.

По словам Саймона Кирби из Эдинбургского университета, который участвовал в исследовании, момент, когда графики показали сходство с человеческим языком, стал настоящим прорывом.

«Это открытие доказывает, что даже спустя миллионы лет эволюции у людей и китов остались общие принципы коммуникации», — говорит Кирби.

Уточнения

Закон Ципфа («ранг — частотность») — эмпирическая закономерность распределения частотности слов естественного языка: если все слова языка (или просто достаточно длинного текста) упорядочить по убыванию частотности их использования, то частотность n {\displaystyle n} -го слова в таком списке окажется приблизительно обратно пропорциональной его порядковому номеру n {\displaystyle n} (так называемому рангу этого слова, см. шкала порядка). Например, второе по используемости слово встречается примерно в два раза реже, чем первое, третье — в три раза реже, чем первое, и так далее.



Горба́ч или горба́тый кит, или длиннору́кий полоса́тик (лат. Megaptera novaeangliae), — вид морских млекопитающих семейства полосатиковых китов парвотряда усатых китов.

