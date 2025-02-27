Глобальное потепление вмешалось в жизнь кузнечиков. Теперь они не знают, в какую сторону расти

Климат меняется, и его влияние на живые организмы становится все более заметным. Биологи внимательно следят за этими процессами и недавно обнаружили, что повышение температуры сказывается даже на размере кузнечиков. Новое исследование показало: за последние десятилетия некоторые виды этих насекомых увеличились в размерах, тогда как другие, наоборот, уменьшились.
Глобальное потепление остается одной из главных экологических проблем современности. Средняя температура на Земле продолжает расти, а 2024 год стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, ведущихся с середины XIX века.
Температура — ключевой фактор, влияющий на жизнь всех существ. Ее изменения приводят к серьезным последствиям: одни виды начинают расширять свой ареал, другие меняют поведение, а некоторые оказываются под угрозой исчезновения. Именно поэтому ученые тщательно изучают, как климат влияет на флору и фауну.
Недавнее исследование, опубликованное в PLOS ONE Biology and Life Sciences, было посвящено насекомым — группе животных, имеющей решающее значение для экосистем. Биологи решили проверить, как меняются кузнечики в условиях глобального потепления.
В исследовании рассматривались шесть видов кузнечиков, обитающих в горах на высоте от 1768 до 3901 метра. Они были выбраны не случайно: эти насекомые не производят более одного поколения за сезон, что облегчает анализ их изменений.
Два вида — Eritettix simplex и Xanthippus corallipes — зимуют в виде молодых особей (нимф), а остальные четыре проводят зиму в стадии яйца. Более того, у них разные сроки взросления: Aeropedellus clavatus и Melanoplus boulderensis достигают половой зрелости в июне, тогда как Camnula pellucida и Melanoplus sanguinipes завершают развитие только к концу июля.
Ученые проанализировали 3413 особей — как современных кузнечиков, так и экземпляры, собранные в 1960-х годах. Для оценки размеров использовали длину бедра насекомого (femur), а затем сопоставили данные с изменением температурного режима.
Выяснилось, что насекомые, обитающие на меньших высотах, изменяются быстрее. Причем виды, зимующие в виде нимф и начинающие активность ранней весной, с каждым годом становятся крупнее. Те же, кто развивается позже, наоборот, мельчают.
Основная причина — температурный стресс. Ранние кузнечики получают больше тепла, что помогает им быстрее расти. А их "поздние" сородичи сталкиваются с перегревом и вынуждены тратить больше энергии, из-за чего их размеры уменьшаются.
Этот феномен противоречит популярной гипотезе о том, что при потеплении все хладнокровные животные становятся меньше. Оказалось, что влияние климата сложнее и не подчиняется однозначным закономерностям. Каждое существо реагирует на изменения по-своему.
Кузне́чиковые (лат. Tettigonioidea) — надсемейство прямокрылых насекомых подотряда длинноусых с единственным современным одноимённым семейством.
Насеко́мые (лат. Insécta) — класс беспозвоночных членистоногих животных. Согласно традиционной классификации, вместе с многоножками относятся к подтипу трахейнодышащих.
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