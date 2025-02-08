Южная Корея ограничивает DeepSeek: Безопасность, данные и опасения о китайском влиянии

2:50 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Опасаясь за безопасность данных, власти Южной Кореи принимают меры по ограничению доступа к китайскому ИИ-чат-боту DeepSeek, завоевавшему 1,2 миллиона пользователей всего за две недели после запуска, ставшего вторым по популярности ИИ-приложением в стране после ChatGPT. Пользователей привлекает сопоставимое с американскими аналогами качество работы и низкая стоимость.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ DeepSeek

Повышенное внимание к DeepSeek вызвало обеспокоенность правительства и бизнеса. Министерство внутренних дел и безопасности Южной Кореи рекомендовало проявлять осторожность при использовании, а ряд других министерств, включая Министерство иностранных дел, уже заблокировали доступ к ИИ-приложению в связи с возможными угрозами утечек данных.

Вслед за властями, ограничения на использование DeepSeek последовали и со стороны бизнеса. Глубоко интегрированная в жизнь южнокорейцев IT-компания Kakao, создатель одноименного мессенджера, и оператор мобильной связи LG Uplus полностью запретили использование сервиса в рабочих целях, по соображениям информационной безопасности, а конгломераты-гиганты Samsung Electronics, SK Group и LG Electronics ввели ограничения на использование DeepSeek на корпоративных компьютерах. Финансовый сектор также присоединился к инициативе, ограничив доступ к сервису для сотрудников банков и финансовых организаций.

Вместе с тем за кулисами этих решений скрывается и другая причина — опасения по поводу растущего влияния китайских технологий в Южной Корее. Блокировка DeepSeek происходит на фоне геополитической напряженности, стремления Южной Кореи к технологической независимости и сближения Сеула с Вашингтоном.

Быстрая популяризация китайской разработки, превосходящей южнокорейские ИИ-приложения, вызвала обеспокоенность относительно конкурентоспособности собственных программных ИИ-продуктов и потенциальной зависимости от китайских технологий. К примеру, ИИ-сервис Wrtn от Wrtn Technologies, имеющий аудиторию более миллиона пользователей и являющийся лидером среди ИИ-приложений на корейском рынке, не конкурентоспособен в сравнении с Chat или DeepSeek. В основном южнокорейские ИИ-стартапы разрабатывают ИИ-агенты, решения под узкие цели.

Решения, принимаемые сейчас южнокорейским правительством и бизнесом, окажут влияние на развитие индустрии искусственного интеллекта и, возможно, послужат примером для аналогичных блокировок китайского ИИ другими странами в попытке не дать Китаю выиграть гонку в сфере генеративного искусственного интеллекта.

Уточнения

DeepSeek (кит. упр. 深度求索, пиньинь Shēndù Qiúsuǒ) — китайская компания, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, а также семейство больших языковых моделей. Компания базируется в Ханчжоу, основана и поддерживается китайским хедж-фондом High-Flyer. DeepSeek выпустила свои модели с открытым исходным кодом. Версия DeepSeek-V3 считается сравнимой с другими языковыми моделями в 2024 году, такими как Qwen и ChatGPT.

Выход модели DeepSeek-R1 в январе 2025 года вызвал резкое снижение курсов акций мировых технологических компаний и дискуссии о переоценке инвестиций в ИИ.



Генеративный искусственный интеллект — это тип системы искусственного интеллекта (ИИ), способной синтезировать текст, изображения или комбинированный медиаконтент в ответ на подсказки. Генеративный ИИ использует генеративные модели, такие как большие языковые модели. Известные системы генеративного ИИ включают ChatGPT, YandexGPT — чат-боты, созданные с использованием больших языковых моделей GPT-3 и GPT-4 и Bard — чат-бот, созданный Google с использованием модели LaMDA. Другие генеративные модели ИИ включают художественные системы искусственного интеллекта, такие, как Stable Diffusion и DALL-E.Генеративный ИИ может применяться в самых разных отраслях, включая разработку программного обеспечения, маркетинг и моду. Инвестиции в генеративный ИИ резко выросли в начале 2020-х годов, когда крупные компании, такие как Microsoft, Google и Baidu, а также многочисленные более мелкие фирмы разрабатывали модели генеративного ИИ.

