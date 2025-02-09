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Арктика с сюрпризами — к полярникам они иногда заглядывают

1:57
Наука

Когда полярная ночь отступает на верхушке Земли, на дрейфующей станции "Северный полюс-42" отмечают небольшое событие. 

Арктика
Фото: unsplash.com by Anders Jildén, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арктика

Температура на станции по-прежнему низка — до минус 40 градусов, но весной ожидается ротация ученых. Многие исследователи хотят остаться на "Северном полюсе-42" до завершения дрейфа, что уже наблюдалось на предыдущей станции.

Илья Сиваченко, руководитель группы гидрохимических исследований, поделился наблюдениями из своего дневника с "РГ". Одним из недавних событий стало появление белой медведицы, которая привела в беспорядок ледовый лагерь, перевернув сейсмостанцию и аккумуляторы. Она проявила интерес к палатке океанологов, однако сбежала, вероятно, из-за света судна, поддерживающего дрейф. Затем спокойствие на станции нарушила пара медвежат: их заинтересовала палатка океанологов, которой потом потребовался ремонт. Похоже, мамаша решила отпустить их на самостоятельную экскурсию.

Научные исследования на станции прерываются, когда появляются медведи, поскольку это достаточно сильные хищники. Иногда в лагерь заходят песцы, которые питаются остатками пищи медведей.

Полярники имеют неплохое питание, особенно по сравнению с экспедициями прошлых лет. В праздничные дни меню очень разнообразное: шашлык, торт "Наполеон", шаверма и даже суши. Наступление 2025-го года отмечали блюдами, нехарактерными для суровых условиях: креветки, шашлык и закуски.

В свободное время полярники смотрят фильмы, играют в настольные игры, посещают сауну и спортзал. Также проводятся конкурсы идей на лучшие исследования. Победитель получает мороженое, что становится настоящим призом в таких условиях.

Уточнения

«Северный полюс-42» (СП-42) — российская научно-исследовательская дрейфующая станция, открытая в 2024 году. Продолжила использование специально построенного судна — ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс».
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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