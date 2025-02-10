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Арктика на грани исчезновения: как повышение температуры изменит нашу планету

2:16
Наука

2024 год стал историческим: среднегодовая глобальная температура впервые превысила доиндустриальный уровень на 1,5°C. Это повлекло за собой рекордные осадки в пустыне Сахара и аномальную летнюю жару.

Арктика
Фото: unsplash.com by Anders Jildén, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арктика

Однако, по прогнозам, мы движемся к ещё большему повышению температуры.

С учётом текущих обязательств стран по сокращению выбросов парниковых газов, к концу века температура планеты может возрасти на 2,7°C.

Это приведёт к ещё более тяжёлым последствиям, особенно для Арктики, региона, который нагревается в четыре раза быстрее, чем остальная часть Земли.

В статье, опубликованной в журнале Science 7 февраля 2025 года, рассматриваются последствия такого изменения климата для Арктики.

Автор работы, Джулиенн Строув, старший научный сотрудник Национального центра данных о снеге и льде, описывает, как именно будет изменяться этот регион, и что нас ожидает, если температура продолжит расти.

Что произойдёт при потеплении на 2,7°C?

  • Летний Северный Ледовитый океан останется без льда на несколько месяцев в году.
  • Гренландия столкнётся с ускоренным таянием своего ледникового щита, что приведёт к повышению уровня Мирового океана.
  • Вечная мерзлота сократится на 50%, что может вызвать разрушение инфраструктуры и экосистем.
    Почти каждый день температура воздуха будет превышать доиндустриальные экстремумы.

"Наша статья показывает, что уже сейчас человечество может стереть с карты целые ландшафты. Будущее Арктики в наших руках, и это требует от нас огромной ответственности", — подчеркивает Дирк Нотц, профессор полярных исследований Гамбургского университета.

Влияние на инфраструктуру и экосистемы

Такие изменения не только приведут к разрушению экосистем, но и нанесут удар по уязвимым сообществам. Строительство в Арктике станет всё более рискованным, а экосистемы, привыкшие к устойчивым условиям, окажутся под угрозой исчезновения.

Уточнения

А́рктика (от греч. ἄρκτος - "медведица", ἀρκτικός - "находящийся под созвездием Большой Медведицы", "северный") — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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