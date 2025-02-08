Санторини трясёт не из-за вулкана

В программе "День в прямом эфире" на NOVA NEWS профессор Николай Милошев, доктор физических наук и директор Национального института геофизики, геодезии и географии, рассказал о недавних сейсмических событиях на острове Санторини (Греция).
Он отметил, что продолжающиеся толчки являются редким и интересным научным феноменом, не связанным с вулканической активностью, а вызванным тектоническими процессами.
По его словам, землетрясения мелкой силы обусловлены столкновением Евразийской и Африканской плит, и коллеги из Греции и немецкие ученые уверяют, что вулканическая опасность отсутствует. Профессор выразил надежду, что текущие толчки находятся на завершающей стадии, ссылаясь на данные Европейского сейсмологического центра, который зафиксировал всего 12 землетрясений выше 4 баллов по шкале Рихтера за последние 24 часа, что далеко от предыдущих дней.
Профессор Милошев подчеркнул, что сценарий с меньшими толчками кажется более вероятным, чем возможность сильного землетрясения, которое могло бы причинить серьезный ущерб. Он также отметил, что жители острова испытывают стресс из-за частых толчков, которые происходят каждые 10-15 минут, сообщает novini.
Ти́ра (Фера Фира́, греч. Θήρα), также Сантори́н (Санторини, Σαντορίνη) — вулканический остров в Эгейском море, входит в архипелаг Киклады.
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