Когда кольца исчезнут: уникальное явление на планете Сатурн

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Среди планет Солнечной системы Сатурн считается самой красивой из-за его впечатляющих колец, которые привлекают внимание на протяжении веков.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Звездное пространство

23 марта 2025 года произойдет уникальное астрономическое событие, известное как "пересечение плоскости колец". В этот момент кольца Сатурна будут казаться полностью исчезнувшими, поскольку их тонкие края будут направлены на Землю.

Такое выравнивание происходит, когда наклон и положение Сатурна сосредоточены таким образом, что мы больше не можем видеть яркую полосу частиц. В результате, в марте 2025 года Сатурн предстанет как бледно-желтая сфера в большинстве телескопов. В центре планеты можно будет заметить только едва различимую линию, доступную лишь для самых мощных инструментов.

Кольца снова станут видимыми, когда Земля и Сатурн поменяются местами, это произойдет примерно в ноябре 2025 года, сообщает earth.

Уточнения

Сату́рн — шестая планета по удалённости от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной системе после Юпитера.

