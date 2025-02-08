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Космический гигант: открыта самая массивная структура во Вселенной

1:27
Наука

Ученые открыли самую большую структуру во Вселенной, названную Кипу в честь системы измерения инков. Она весит целых 200 квадриллионов солнечных масс! Да-да, это не опечатка.

Космос
Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Космос

Эта сверхструктура растянулась на более чем 400 мегапарсеков, что составляет свыше 1,3 миллиарда световых лет. Такой гигант просто не может не влиять на окружающее пространство, и исследование его характеристик поможет лучше понять, как развиваются галактики, и улучшить космологические модели.

Исследование, которое называется "Раскрытие крупнейших структур в ближайшей Вселенной: открытие сверхструктуры Кипу", готовится к публикации в журнале "Астрономия и астрофизика". Ведущий автор Ханс Борингер из Института Макса Планка, отмечает, что для точного определения космологических параметров важно понимать влияние локальных крупных структур на измерения.

Эти сверхструктуры содержат группы скоплений галактик и суперскопления. Они настолько массивны, что ставят под сомнение наши представления о развитии Вселенной. Кипу — это не только крупнейшая структура, но и вместе с другими обнаруженными сверхструктурами составляет 45% всех скоплений галактик, 30% галактик и 25% материи, занимая 13% объема, сообщает sciencealert.

Уточнения

Ки́пу (кечуа «khipu», исп. «quipu» — узел, завязывать узлы, счёт; айм. «chino» — «чино») — древняя мнемоническая и счётная система инков (в связке с юпаной — счётным устройством) и их предшественников, живших в горной системе Анд.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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