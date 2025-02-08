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Samsung объявила о старте продаж флагманского Galaxy S25 с интегрированным ИИ Gemini от Google

3:21
Наука

Еще до начала продаж 7 февраля 2025 года флагманский смартфон Galaxy S25 установил рекорд: в Южной Корее было оформлено свыше 1,3 миллиона предзаказов. Предыдущая модель, S24, в свое время собрала 1,21 миллиона предзаказов. Особенностью S25 стало использование возможностей нейросети, поддерживающей 46 языков.

Смартфон Samsung Galaxy S25
Фото: Samsung is licensed under Free More info
Смартфон Samsung Galaxy S25

В S25 используется One UI 7 — новая версия интерфейса, созданная на базе Android. Она позволяет пользователям более эффективно взаимодействовать с искусственным интеллектом через текст, голос и изображения. Появились новые функции, такие как "Now Brief" — лента актуальных новостей, и "Now Bar" — быстрый доступ к основным функциям прямо с экрана блокировки. ИИ-инструменты "Writing Assist" и "Drawing Assist" призваны облегчить создание текстов и изображений.

Новые смартфоны работают на базе процессора Snapdragon 8 Elite for Galaxy от Qualcomm, обеспечивающим повышенную производительность и энергоэффективность. Улучшенная камера оснащена сенсором высокого разрешения и системой ProVisual Engine, использующей AI для создания детализированных снимков с любого расстояния. Встроенная сеть позволит сразу же обрабатывать изображения в нейроиллюстрации.

Samsung представила подписку New Galaxy AI Subscription Club. За 5900 вон в месяц (около 4 долларов) владельцы S25 смогут получать скидки на ремонт, аксессуары и частичный возврат стоимости при обмене старого устройства. Линейка S25 представлена в трех версиях: стандартной, Plus и Ultra. Ожидается, что "облегченная" версия Edge появится во втором квартале текущего года. При этом цены на S25 остались на уровне предшественника, S24. Стоимость базовой модели начинается от 1,15 миллиона вон, версии Plus — от 1,35 миллиона вон, а Ultra — от 1,69 миллиона вон. Стоимость модели ультра в пересчете на доллары США — 843 доллара. Стоимость новинки на российском рынке будет понятна, как только модель будет доступна в России. Первыми оценить новинки смогут только жители Южной Кореи, США, Великобритании, Индии и Таиланда. Производитель планирует расширить географию продаж, охватив в итоге более 120 стран позднее.

Одновременно со стартом продаж Прокуратура Южной Кореи объявила, что обжалует в Верховном суде недавнее оправдание председателя Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна по делу о слиянии 2015 года. Ранее председатель Samsung Electronics Ли Чжэ Ён был оправдан по делу о бухгалтерском мошенничестве и других нарушениях, связанных со спорным слиянием двух аффилированных компаний Samsung — Cheil Industries и Samsung C&T."

Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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