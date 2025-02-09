Голод, катаклизмы и разрушения — точный сценарий падения маленького астероида

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Учёные провели исследование, чтобы понять, что произойдёт с нашей планетой, если в неё врежется астероид размером с Всемирный торговый центр.

Фото: imagicity.com by Грэм Крамб, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Циклон в Австралии

Результаты были получены на модели околоземного астероида Бенну, который, по мнению НАСА, представляет наибольшую опасность для нашей планеты с точки зрения близости и воздействия. Диаметр астероида составляет 0,31 мили (0,5 километра), а его вес оценивается в 74 миллиона тонн (67 миллионов метрических тонн).

Аксель Тиммерманн, соавтор исследования и директор Института фундаментальных наук Центра физики климата при Пусанском национальном университете в Южной Корее, сообщил, что непосредственные последствия столкновения с астероидом размером с Бенну приведут к разрушительным разрушениям в районе столкновения. Однако большое количество обломков, выброшенных в результате столкновения, окажет более долгосрочное влияние на климат Земли и может повлиять на человеческое общество по всему миру.

Бенну значительно меньше, чем астероид шириной 6 миль (10 км), который создал кратер Чиксулуб и уничтожил динозавров около 66 миллионов лет назад. Однако даже астероид размером с Бенну может резко сократить мировое производство продовольствия и привести к изменению климата во всем мире, заявили исследователи в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

Непосредственные последствия столкновения будут разрушительными. Это немедленно вызовет мощные ударные волны, тепловое излучение, цунами, землетрясения, образование кратера и выбросы вокруг места столкновения.

Однако долгосрочные последствия этого столкновения будут глобальными. Исследователи сосредоточились на климатических и экологических последствиях выброса нескольких сотен миллионов тонн пыли в верхние слои атмосферы в результате первоначального столкновения.

Используя модели суперкомпьютеров, исследователи показали, что такие большие пылевые облака могут снизить глобальную температуру на целых 7,2 градуса по Фаренгейту (4 градуса по Цельсию) и уменьшить количество осадков в мире примерно на 15%.

Потемнение Солнца из-за пыли приведёт к резкому глобальному "климатическому удару", характеризующемуся уменьшением количества солнечного света, низкими температурами и уменьшением количества осадков на поверхности. Это замедлит рост растений на суше и фотосинтез в океанах.

В общей сложности модели предсказывают снижение глобального фотосинтеза растений на 30%, а также снижение количества осадков на 15%, что ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Авторы добавили, что такое изменение погодных условий может длиться более четырёх лет после первоначального воздействия.

Пылевой шлейф также приведёт к истощению озонового слоя. Сильное истощение озонового слоя происходит в стратосфере из-за сильного стратосферного потепления, вызванного поглощением солнечных лучей частицами пыли.

Однако пострадают не все организмы. Если в результате столкновения образуется особенно богатая железом пыль, то некоторые виды океанических водорослей могут расцвести, как показала модель. Исследователи заявили, что эти водоросли могут стать альтернативой производству продуктов питания на суше, но они также могут нарушить баланс экосистем океана.