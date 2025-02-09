Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Март и апрель — решающее время для яблонь: рассказываем, как защитить урожай от болезней
Ошибки хозяев: как не довести собаку до агрессии
Выход Прибалтики из БРЭЛЛ нанесет урон Евросоюзу, — постпредство
Водители зря тратят деньги на эти АКБ — они быстро выходят из строя
Это совсем не просто: Дмитрий Дюжев высказался о внедрении искусственного интеллекта в общество
Супербоул 2025: что будет на самом грандиозном шоу в США?
Турция достигла нового рекорда в потреблении газа
Смерть из-за проглоченной жвачки: правда или жуткая страшилка?
Это 10-минутное упражнение заменит вам поход в спортзал

Голод, катаклизмы и разрушения — точный сценарий падения маленького астероида

3:47
Наука

Учёные провели исследование, чтобы понять, что произойдёт с нашей планетой, если в неё врежется астероид размером с Всемирный торговый центр.

Циклон в Австралии
Фото: imagicity.com by Грэм Крамб, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Циклон в Австралии

Результаты были получены на модели околоземного астероида Бенну, который, по мнению НАСА, представляет наибольшую опасность для нашей планеты с точки зрения близости и воздействия. Диаметр астероида составляет 0,31 мили (0,5 километра), а его вес оценивается в 74 миллиона тонн (67 миллионов метрических тонн).

Аксель Тиммерманн, соавтор исследования и директор Института фундаментальных наук Центра физики климата при Пусанском национальном университете в Южной Корее, сообщил, что непосредственные последствия столкновения с астероидом размером с Бенну приведут к разрушительным разрушениям в районе столкновения. Однако большое количество обломков, выброшенных в результате столкновения, окажет более долгосрочное влияние на климат Земли и может повлиять на человеческое общество по всему миру.

Бенну значительно меньше, чем астероид шириной 6 миль (10 км), который создал кратер Чиксулуб и уничтожил динозавров около 66 миллионов лет назад. Однако даже астероид размером с Бенну может резко сократить мировое производство продовольствия и привести к изменению климата во всем мире, заявили исследователи в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

Непосредственные последствия столкновения будут разрушительными. Это немедленно вызовет мощные ударные волны, тепловое излучение, цунами, землетрясения, образование кратера и выбросы вокруг места столкновения.

Однако долгосрочные последствия этого столкновения будут глобальными. Исследователи сосредоточились на климатических и экологических последствиях выброса нескольких сотен миллионов тонн пыли в верхние слои атмосферы в результате первоначального столкновения.

Используя модели суперкомпьютеров, исследователи показали, что такие большие пылевые облака могут снизить глобальную температуру на целых 7,2 градуса по Фаренгейту (4 градуса по Цельсию) и уменьшить количество осадков в мире примерно на 15%.

Потемнение Солнца из-за пыли приведёт к резкому глобальному "климатическому удару", характеризующемуся уменьшением количества солнечного света, низкими температурами и уменьшением количества осадков на поверхности. Это замедлит рост растений на суше и фотосинтез в океанах.

В общей сложности модели предсказывают снижение глобального фотосинтеза растений на 30%, а также снижение количества осадков на 15%, что ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Авторы добавили, что такое изменение погодных условий может длиться более четырёх лет после первоначального воздействия.

Пылевой шлейф также приведёт к истощению озонового слоя. Сильное истощение озонового слоя происходит в стратосфере из-за сильного стратосферного потепления, вызванного поглощением солнечных лучей частицами пыли.

Однако пострадают не все организмы. Если в результате столкновения образуется особенно богатая железом пыль, то некоторые виды океанических водорослей могут расцвести, как показала модель. Исследователи заявили, что эти водоросли могут стать альтернативой производству продуктов питания на суше, но они также могут нарушить баланс экосистем океана.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Здоровье
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
Авто
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз Аудио 
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Новости спорта
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше Аудио 
Популярное
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки

Узнайте, как предотвратить стрелкование лука-севка и получить обильный урожай, следуя простым рекомендациям по выбору почвы, поливу и уходу.

Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
ТОП-5 автомобилей с разными приводами: что предпочитают россияне Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Последние материалы
Дизайнер перечислила решения для небольших кухонь
Шашлыки, лето, свежий воздух — и ни одного комара: посадите эти растения и наслаждайтесь отдыхом
Роскошные креветки с чесноком и соевым соусом — проще, чем кажется, вкуснее, чем можно представить
Как узнать, что кошка к вам равнодушна – 5 главных признаков
Названы регионы России с подешевевшими квартирами
Как правильно ухаживать за шерстью питомца – распространенные ошибки
Как луковая шелуха поможет вырастить супер-урожай огурцов
Энергетический скачок: импорт российской электроэнергии в Грузии вырос в 13,7 раз
Эта незаметная ошибка может привести к утечке топлива — проверьте, не совершаете ли вы её
Эксперт объяснила, почему тренд на кладовки вместо квартир не приживется в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.