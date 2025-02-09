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Это животное вынуждено поедать себя ради продолжения жизни

3:17
Наука

У кроликов существует удивительный способ получения кальция — они поедают фрагменты собственных зубов. Учёные выяснили, что кролики могут съедать части своих зубов во время жевания пищи, что обеспечивает их организм здоровой дозой кальция.

Кролик
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Кролик

Кроликам требуется большое количество кальция, так как их зубы, как и у белок, бобров и кенгуру, постоянно растут. Ранее исследователи предполагали, что дикие кролики намеренно едят богатую кальцием пищу, например листовую зелень, чтобы поддерживать рост зубов. Однако новое исследование показывает, что кроликам может не требоваться такое количество минералов.

Рацион с высоким содержанием клетчатки естественным образом означает, что кролики постоянно жуют и перетирают зубами. Образующийся зубной порошок может служить постоянным источником кальция, который повторно усваивается во время пищеварения, образуя замкнутый круг, который, согласно исследованию, бесконечно стимулирует рост зубов у кроликов.

Исследователи отметили, что кролики могут переваривать и усваивать кальций из собственных зубов. Согласно исследованию, они, скорее всего, извлекают из своих зубов немного больше кальция, чем из пищи. Хотя весьма вероятно, что кролики проглатывают свои измельчённые зубы, исследование не подтверждает это напрямую. Исследователи не измеряли потерю зубов во время эксперимента, а значит, не учитывали дополнительный кальций, который могли получать кролики из обеих групп. Также неясно, сколько кальция требуется кроликам для поддержания непрерывного роста зубов.

Но новое исследование — хорошая отправная точка, поскольку оно впервые демонстрирует, что кролики могут усваивать кальций из собственных зубов.

"Это интересный фрагмент головоломки о великом изобретении природы", — сказал New Scientist соавтор исследования доктор Жан-Мишель Хатт, профессор ветеринарной медицины Цюрихского университета. "Мы, безусловно, продолжим изучение стираемости и отрастания зубов".

Образцы кала показали, что кролики, получавшие рацион с зубным порошком, переварили 33% съеденного кальция по сравнению с 20% у кроликов, получавших стандартную добавку. Исследователи отметили, что между двумя группами не было существенной разницы в среднем потреблении воды, массе тела или количестве фекалий.

Корм для домашних кроликов обычно содержит кальций, чтобы компенсировать тот факт, что домашние животные не могут самостоятельно выбирать пищу с высоким содержанием кальция. Но новые результаты показывают, что мы, возможно, даём домашним кроликам слишком много кальция, пишут исследователи.

Здоровые кролики могут выводить избыток кальция с мочой, но у кроликов с заболеваниями почек могут развиться осложнения из-за избытка кальция. Согласно исследованию, у домашних кроликов часто встречаются заболевания мочевыводящих путей, поэтому важно следить за их потреблением минералов.

Уточнения

Ка́льций — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 20.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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