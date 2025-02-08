Астрономическое событие начала 2025 года — когда нам откроется Снежная Луна?

2:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Февральское полнолуние 2025 года, известное как Снежная Луна, озарит восточный горизонт оранжевым сиянием. В этом месяце небесное представление будет особенно захватывающим благодаря близости Луны к яркой звезде Регул.

Фото: Pexels by Sebastian Voortman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лунное затмение

Пик полнолуния придется на 8:53 утра по восточному стандартному времени 12 февраля. Наблюдать Снежную Луну лучше всего в сумерках, во время ее восхода. В эти дни, 11, 12 и 13 февраля, Луна будет казаться полной и яркой, находясь в созвездии Льва, прямо над Регулом.

Регул, самая яркая звезда созвездия Льва, расположена примерно в 79 световых годах от Земли и является одной из самых заметных звезд на ночном небе. Ее называют "Сердцем Льва" из-за расположения в этом созвездии, хотя название звезды переводится как "Маленький король".

Кроме того, Регул входит в число четырех "королевских звезд" древнеперсидской астрономии. Как и Альдебаран (Телец), Антарес (Скорпион) и Фомальгаут (Южная Рыба), Регул находится недалеко от эклиптики — видимого пути Солнца по небесной сфере, который совпадает с плоскостью Солнечной системы. Поэтому эти четыре звезды часто видны рядом с Луной и планетами ночью, а днем — вблизи Солнца.

Для наилучшего обзора восходящей полной Луны рекомендуется выбрать место с открытым восточным горизонтом, например, холм или просторную площадку. Хотя полную Луну хорошо видно невооруженным глазом, бинокль или небольшой телескоп позволят рассмотреть детали лунного рельефа — кратеры и горы.

Следующее полнолуние, Червонная Луна, ожидается 14 марта. Днем ранее Луна пройдет через земную тень, что приведет к полному лунному затмению, которое будет видно в Северной и Южной Америке. В течение 1 часа 5 минут лунная поверхность будет освещена только светом, прошедшим сквозь земную атмосферу, что придаст ей красновато-оранжевый оттенок, из-за которого затмившуюся Луну иногда называют "кровавой".