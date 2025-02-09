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Катастрофа коснется каждого — второй ледяной щит Земли разрушается

3:18
Наука

Новое исследование, основанное на анализе 3D-карт Гренландского ледникового щита, выявило тревожную тенденцию: за последние пять лет трещины в леднике стали значительно шире и глубже. Это говорит о том, что таяние ледников происходит быстрее, чем предполагали ученые.

Гренландский ледник
Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гренландский ледник

Трещины, или разломы, преимущественно расположены по краям ледникового щита, где они направляют талую воду и лед в океан. Однако они также играют роль в продвижении талой воды и тепла к ледникам, находящимся в глубине материка. Это может вызвать "эффект домино", ускоряющий таяние ледников и повышение уровня моря.

Гренландский ледниковый щит — гигантский резервуар пресной воды, покрывающий 80% территории Гренландии. Его толщина в самом широком месте достигает 3 километров. Таяние этого щита является крупнейшим в мире источником повышения уровня моря, и с 1990-х годов его вклад составил 14 миллиметров.

Ученые объясняют ускорение таяния ледников тем, что с повышением температур они быстрее стекают по склонам и долинам. Это растягивает ледниковый щит и приводит к образованию трещин. По мере ускорения таяния ледника количество и глубина трещин будет увеличиваться.

Исследователи сравнили форму, размер и распределение трещин в 2016 и 2021 годах, чтобы оценить их реакцию на глобальное потепление. Результаты показали, что за пять лет трещины в леднике увеличились на 25%, причем наиболее значительно — в прибрежных районах.

Важно отметить, что в периоде с 2016 по 2018 год движение одного из самых быстро движущихся ледников в мире, ледника Якобсхавн, замедлилось из-за притока холодной воды из Северной Атлантики. Это привело к тому, что лед заполнил трещины и скопился на леднике. В результате количество трещин на Гренландском ледниковом щите в среднем сократилось на 4%.

Однако в 2018 году ледник Якобсхавн снова начал движение с полной силой. Это означает, что ледник, скорее всего, не сможет компенсировать увеличение размеров трещин в других местах.

Ученые беспокоятся о появлении трещин на ледяном щите Гренландии, потому что они способствуют ускорению таяния. Более широкие трещины позволяют большему количеству талой воды и тепла проникать в ледники, что приводит к ускорению таяния и образованию айсбергов. Это может вызвать "эффект домино", который ускорит таяние ледников Гренландии.

В ледяном покрове Гренландии содержится достаточно воды, чтобы поднять уровень моря на 7 метров. Новое исследование показывает, насколько быстро может открыться доступ к этому гигантскому резервуару. Если мы не изменим свой путь, то можем увидеть повышение уровня моря на 10 или даже 20 метров из-за таяния ледников Гренландии и Антарктиды.

Уточнения

Гренландский ледяной щит — второй по размеру ледяной щит мира после Антарктического.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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