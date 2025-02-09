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Оккупация и ритуалы — что в себе таит затопленная испанская пещера

2:59
Наука

Археологи обнаружили следы римской оккупации и ритуальной деятельности, скрытые в частично затопленной пещере в Испании. Исследователи утверждают, что останки датируются примерно 1900 годами назад.

Морское дно
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Морское дно

Изучая глубины пещеры на востоке Испании с помощью фонарика, учёные заметили ржавую монету, застрявшую между трещиной в потолке и сталактитом. Последующий анализ показал, что монета относится ко времени правления императора Клавдия (41-54 годы н. э.). Исследователи предположили, что монету, вероятно, положили туда в качестве подношения.

Команда также обнаружила 15 надписей, которые, вероятно, были вырезаны на скале жителями Пиренейского полуострова во время римской оккупации. Хотя их значение остаётся неясным, эти надписи и монета указывают на то, что люди считали пещеру святилищем.

Находки, сделанные в 1960-х годах, свидетельствуют о том, что люди жили в Кова-де-лес-Донес ("женская пещера" на каталонском) на протяжении тысячелетий.

Айтор Руис-Редондо, профессор доисторической археологии в Университете Сарагосы и один из руководителей исследования, заявил испанской газете Levante, что надписи и монета являются неопровержимым доказательством того, что святилище продолжало использоваться или было переоборудовано римлянами.

В пещере Кова-де-лес-Донес также найдена керамика железного века и доисторические наскальные рисунки, включая изображение головы тура и оленя. В исследовании 2023 года, опубликованном в журнале "Античность", было описано более 110 рисунков, найденных глубоко внутри пещеры. Следы когтей пещерного медведя, совпадающие с некоторыми изображениями, позволяют предположить, что этим рисункам более 24 000 лет.

Новые находки указывают на то, что римляне, возможно, проводили ритуалы в пещере в I веке н. э. Руис-Редондо отметил, что это открытие подтверждает, что место использовалось для ритуалов на протяжении разных исторических периодов.

Римские надписи расположены примерно в 200 метрах от входа в пещеру. Согласно исследованию 2023 года, пещера Кова-де-лес-Донес состоит из одной камеры глубиной 500 метров и выходит в крутой каньон.

Значительная часть пещеры остаётся неисследованной, поэтому археологи, скорее всего, найдут больше свидетельств деятельности древних людей в ближайшие годы. Даже известные участки с доисторическими рисунками могут преподнести сюрпризы, так как исследователи пока детально изучили только пятую часть картин.

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