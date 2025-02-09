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Тайны океанической плиты эпохи Пангеи: кому нужен туннель до Антарктиды?

Наука

Многие привыкли считать, что поверхность Земли застыла в одном положении, однако исследования показывают, что она непрерывно меняется. Поднимаясь над нами, Сьерра-Невада демонстрирует, как плиты земной коры могут отслаиваться и формировать условия, схожие с рождением новых континентов.

Антарктида, лед, озеро Фрикселл
Фото: commons.wikimedia.org by Joe Mastroianni, National Science Foundation, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Антарктида, лед, озеро Фрикселл

Учёные указывают: на востоке, под территориями Ирака и Ирана, раздробленная океаническая плита времён Пангеи постепенно увлекает за собой верхние слои Земли. Этот процесс очень медленный, но за счёт него ландшафт Евразии медленно приобретает иные очертания. 

В Каскадных горах вскрылись огромные магматические резервуары, скрывающиеся под вулканами, которые долгие годы считались бездействующими. Исследователи полагают, что подобные находки могут переписать наши представления о сейсмической активности в регионе.

Дополнительные сигналы о мобильности нашей планеты поступают от греческого острова Санторини, где редкий рой толчков продолжал сотрясать окрестности. Это указывает на то, что подземные процессы иногда выходят на поверхность в виде заметных колебаний.

Под толщей антарктического льда скрывается разветвлённая система каналов, по которым циркулирует вода. Наличие жидкости способствует тому, что ледяные покровы начинают скользить быстрее. Учёные, сумевшие объединить данные о таянии ледников и движении масс льда, определили, где именно может проходить этот подлёдный водный поток и как он влияет на скорость таяния. Считается, что результаты подобных вычислений помогут выявить уязвимые районы Антарктиды и глубже понять, каким образом вода подо льдом влияет на движение ледяных щитов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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