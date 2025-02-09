Ваш ребенок полюбит книги — ученые нашли способ привить любовь к литературе

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Учёные давно заметили, что запахи способны вызывать сильные эмоции и создавать прочные ассоциации в нашем сознании. Подобно знаменитым пирожным "мадлен" из произведений Марселя Пруста, ароматы обладают удивительной притягательностью.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Книга

Исследователи предположили, что эту особенность можно использовать в образовательных целях, например, для того чтобы заинтересовать детей чтением.

Специалисты из Университета Ставангера в Норвегии решили изучить, как обоняние может повысить интерес к книгам у маленьких детей. В рамках исследования, названного "Совместное чтение книг с запахом для родителей и детей: коммуникативные возможности обоняния", они проанализировали, как ароматы влияют на общение между взрослыми и детьми во время чтения. Учёные выяснили, что запахи помогают формировать мысленные связи и усиливают интерес к процессу.

В эксперименте участвовали десять норвежских семей с детьми от трёх до пяти лет — возраста, когда закладываются основы навыков чтения. Исследователи обнаружили, что книги с ароматическими элементами, например, в формате "поцарапай и понюхай", помогают увлечь малышей. Такие издания побуждают детей размышлять о том, как запахи связаны с изображениями на страницах. Подобно книжкам с картинками, которые стимулируют воображение, книги с ароматами добавляют ещё один уровень взаимодействия.

Учёные отметили, что запахи выполняют три важные функции в процессе совместного чтения. Они помогают детям лучше понимать содержание, стимулируют обсуждение и усиливают эмоциональную вовлечённость. Таким образом, книги с ароматическими элементами могут стать новым инструментом для воспитания любви к литературе.

Однако не все разделяют оптимизм исследователей. Некоторые эксперты считают, что излишняя стимуляция запахами может привести к сенсорной перегрузке. Вместо того чтобы дополнять текст, ароматы могут отвлекать детей от чтения, особенно если они сочетаются с другими эффектами, такими как движущиеся картинки или звуки. Критики подчёркивают, что важно найти баланс, который будет учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка.

Несмотря на разногласия, результаты исследования в Ставангере показывают, что использование запахов в детских книгах имеет потенциал. Этот подход может стать новым способом заинтересовать детей чтением, особенно в эпоху, когда традиционные методы не всегда эффективны. Учёные считают, что дальнейшие исследования помогут определить, как лучше интегрировать ароматы в образовательный процесс, сохраняя при этом внимание к тексту.