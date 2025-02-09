Несправедливо забытый — революционные знания ученого, которым больше 100 лет

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Осенним утром 1908 года в парке О'Фаллон, расположенном в Сент-Луисе, штат Миссури, афроамериканец в строгом костюме прогуливался среди деревьев. Пихтовые дубы, магнолии и серебристые клёны окружали его, пока он готовился к необычному эксперименту.

Фото: publicdomainpictures.net by Mabel Amber, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раскрытая книга

Биолог Чарльз Генри Тёрнер расставил на столиках для пикника тарелки с клубничным джемом, а затем устроился на скамейке неподалёку, держа в руках блокнот и карандаш.

После короткого перерыва на чай с тостами, намазанными тем же клубничным джемом, учёный продолжил свои наблюдения. В полдень и ближе к вечеру он снова выставлял тарелки с лакомством. Тёрнер заметил, что медоносные пчёлы (Apis mellifera) регулярно прилетали к столикам, словно на завтрак, обед и ужин. Спустя несколько дней он решил изменить условия: джем стал появляться только утром, а в остальное время столики оставались пустыми. Сначала пчёлы продолжали прилетать в привычное время, но вскоре адаптировались и начали посещать угощение только на рассвете.

Этот несложный, но тщательно продуманный эксперимент позволил Тёрнеру сделать вывод, что пчёлы способны ощущать время и быстро менять свои привычки в зависимости от обстоятельств. Эти наблюдения стали частью его новаторских исследований в области поведения насекомых, которые изменили представление учёных о возможностях этих существ.

За свою 33-летнюю карьеру Тёрнер опубликовал 71 научную работу и стал первым афроамериканцем, чьи исследования появились в журнале Science. Сегодня его имя мало кому известно, но вклад учёного в изучение пчёл и других насекомых трудно переоценить. Он был одним из первых, кто показал, что насекомые способны к обучению, запоминанию и даже восприятию окружающего мира. Его открытия легли в основу многих современных исследований поведения животных.

Тёрнер родился в 1867 году в Цинциннати, через два года после окончания Гражданской войны. Его отец работал церковным сторожем, а мать, бывшая рабыня, была медсестрой. Детство учёного прошло в условиях сегрегации, известной как законы "Джима Кроу", которые ограничивали права афроамериканцев. Несмотря на дискриминацию, линчевания и отсутствие равных возможностей, Тёрнер стремился к знаниям. С детства он увлекался насекомыми, собирая и классифицируя муравьёв, жуков и бабочек. Этот интерес стал основой его научной карьеры.

В старшей школе Гейнса, где учились только чернокожие, Тёрнер был старостой класса и выступил с прощальной речью на выпускном. Позже он окончил Университет Цинциннати, получив степень бакалавра наук, а затем стал первым афроамериканцем, защитившим докторскую диссертацию по зоологии в Чикагском университете. Его работа "Возвращение муравьёв домой: экспериментальное исследование поведения муравьёв" была опубликована в 1907 году в журнале "Сравнительная неврология и психология".

Несмотря на выдающиеся достижения, Тёрнер столкнулся с трудностями в поиске работы. Чикагский университет не предложил ему должность, а Педагогический и промышленный институт Таскиги, где преподавал Букер Т. Вашингтон, не имел средств для найма. После краткосрочной работы в Университете Цинциннати и Колледже Кларка (ныне Университет Кларка в Атланте) Тёрнер устроился преподавателем в среднюю школу Самнер в Сент-Луисе. Его зарплата в 1908 году составляла всего 1080 долларов в год (примерно 34 300 долларов в пересчёте на современные деньги). В школе не было ни лаборатории, ни библиотеки, ни аспирантов, но это не помешало учёному продолжать исследования.

Одним из ключевых открытий Тёрнера стало понимание, что насекомые, такие как пчёлы, осы, пилильщики и муравьи, не являются простыми автоматами, как считали многие учёные того времени. Он доказал, что эти существа способны учиться, запоминать и реагировать на изменения в окружающей среде. Например, Тёрнер изучал, как пчёлы ориентируются, когда находятся далеко от цветов. В парке О'Фаллон он вбивал в землю деревянные палки, на вершины которых помещал красные диски, смазанные мёдом. Пчёлы прилетали к этим "цветам" издалека. Затем он добавил палки с синими дисками без мёда, но пчёлы игнорировали их. Это показало, что насекомые используют зрительные сигналы для поиска пищи, если запах недоступен. Современные учёные предполагают, что пчёлы в эксперименте Тёрнера реагировали на ахроматические стимулы, различая оттенки и цвета.

Тёрнер не только занимался наукой, но и писал об образовании афроамериканцев. В эссе 1902 года он утверждал, что профессиональные училища не решат проблемы расового неравенства. Учёный считал, что афроамериканцам необходимо предоставить доступ к полноценному образованию наравне с белыми, чтобы через несколько десятилетий устранить социальные барьеры.

Тёрнер умер в 1923 году в возрасте 56 лет от острого миокардита, оставив после себя двоих детей и жену Лилиан Портер. Его научное наследие остаётся актуальным: статьи учёного продолжают цитироваться, а его выводы подтверждены современными исследованиями. Несмотря на системный расизм и ограниченные возможности, Тёрнер стал одним из первых учёных, раскрывших сложный мир насекомых, включая пчёл, которые играют ключевую роль в экосистемах и продовольственных системах.