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Впервые в истории — человечество смогло определить точный пол предка человека

1:25
Наука

Ученые из Копенгагенского университета разработали новый метод изучения эволюции человека с помощью палеопротеомики — изучения древних белков, содержащихся в зубной эмали.

Череп древнего египтянина
Фото: Frontiers by Tondini, Isidro, Camarós, 2024, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Череп древнего египтянина

Этот метод позволяет определить пол древних гоминидов, что ранее было затруднено из-за фрагментарного характера окаменелых скелетов.

Исследователи извлекли древние белки из окаменелостей австралопитеков, найденных в южноафриканской пещере. С помощью палеопротеомики они смогли определить, что зуб одного из австралопитеков принадлежал самцу. Этот метод открывает новые возможности для изучения эволюции человека и позволяет ученым лучше понять, как различались разные виды.

Палеопротеомика — это метод, который позволяет изучать генетические строительные блоки существ, которым миллионы лет. Этот метод был разработан около 30 лет назад, но только недавно стал применяться для изучения окаменелостей гоминидов. Ученые считают, что палеопротеомика может произвести революцию в нашем понимании эволюции человека.

Исследователи планируют применить этот метод в более широком спектре регионов и климатических условий по всему миру. Это позволит им получить более полное представление об эволюции человека и открыть новые факты о жизни древних гоминидов.

Уточнения

Африканский австралопитек — вымерший вид австралопитека, семейство гоминид, живший около 3,5—2,4 миллиона лет назад. В отличие от афарского австралопитека имел более обезьяноподобный скелет, но более объёмный череп.

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