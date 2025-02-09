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Последняя активность мозга — ученые ответили, что видит человек перед смертью

1:26
Наука

Ученые из Университета Луисвилля провели исследование, в котором зафиксировали активность мозга человека в момент смерти. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Aging Neuroscience, проливает свет на загадку того, что происходит с человеческим мозгом на грани смерти.

Дорога
Фото: unsplash.com by Bara Cross baracross, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дорога

В ходе исследования ученые использовали устройство, закрепленное на голове пациента, чтобы записать мозговую активность в момент смерти. Пациентом был 87-летний человек, проходивший лечение от эпилепсии. Устройство зафиксировало 900 секунд мозговой активности, что позволило врачам наблюдать за изменениями в мозговой активности за 30 секунд до и после остановки сердца.

Исследователи обнаружили изменения в определенных полосах нейронных колебаний, включая гамма-волны, которые участвуют в высококогнитивных функциях, таких как извлечение воспоминаний из памяти. Это открытие привело ученых к выводу, что мозг может быстро воспроизводить в памяти важные события жизни перед смертью.

Результаты исследования ставят под сомнение понимание конца жизни и поднимают важные вопросы, связанные со сроками донорства органов. Ученые считают, что это исследование открывает новые горизонты для изучения конца жизни и того, что находится за ее пределами.

Уточнения

Нейро́н или нервная клетка (от др.-греч. νεῦρον «волокно; нерв») — узкоспециализированная клетка. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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