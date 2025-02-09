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Телепортации быть! Квантовый секрет перемещения в пространстве

1:42
Наука

Ученые из Оксфордского университета достигли важной вехи в области квантовых вычислений, создав масштабируемый квантовый суперкомпьютер, способный к квантовой телепортации.

Квантовый компьютер IBM Quantum System One
Фото: Flickr by IBM Research, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Квантовый компьютер IBM Quantum System One

Этот прорыв решает проблему масштабируемости квантовых вычислений, которая долгое время была барьером на пути к развитию этой технологии.

Квантовые компьютеры используют свойства квантовой физики, чтобы заменить традиционные биты на квантовые биты (кубиты), которые могут одновременно быть единицей и нулём. Это позволяет квантовым компьютерам быть на несколько порядков мощнее современных суперкомпьютеров.

Исследователи продемонстрировали квантовую телепортацию логических элементов — минимальных компонентов алгоритма — по сетевому каналу. Это первая демонстрация такого рода, и она открывает путь к созданию "квантового интернета", который обеспечит сверхзащищённую сеть для связи, вычислений и датчиков.

По мнению экспертов, масштабирование квантовых компьютеров остается серьезной технической задачей, которая потребует новых физических открытий и интенсивных инженерных разработок в ближайшие годы. Однако результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, показывают, что сетевая распределённая обработка квантовой информации возможна с использованием современных технологий.

Ученые считают, что этот прорыв позволит эффективно объединять отдельные квантовые процессоры в единый полностью взаимосвязанный квантовый компьютер. Это открывает новые перспективы для развития квантовых вычислений и их практического применения в различных областях.

Уточнения

Телепорта́ция — гипотетическое изменение координат объекта (перемещение), при котором траектория объекта не может быть описана математически непрерывной функцией времени. Наблюдается квантовая телепортация, но также были описаны несколько других видов телепортации (дырочная телепортация).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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