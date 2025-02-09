Телепортации быть! Квантовый секрет перемещения в пространстве

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Ученые из Оксфордского университета достигли важной вехи в области квантовых вычислений, создав масштабируемый квантовый суперкомпьютер, способный к квантовой телепортации.

Фото: Flickr by IBM Research, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Квантовый компьютер IBM Quantum System One

Этот прорыв решает проблему масштабируемости квантовых вычислений, которая долгое время была барьером на пути к развитию этой технологии.

Квантовые компьютеры используют свойства квантовой физики, чтобы заменить традиционные биты на квантовые биты (кубиты), которые могут одновременно быть единицей и нулём. Это позволяет квантовым компьютерам быть на несколько порядков мощнее современных суперкомпьютеров.

Исследователи продемонстрировали квантовую телепортацию логических элементов — минимальных компонентов алгоритма — по сетевому каналу. Это первая демонстрация такого рода, и она открывает путь к созданию "квантового интернета", который обеспечит сверхзащищённую сеть для связи, вычислений и датчиков.

По мнению экспертов, масштабирование квантовых компьютеров остается серьезной технической задачей, которая потребует новых физических открытий и интенсивных инженерных разработок в ближайшие годы. Однако результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, показывают, что сетевая распределённая обработка квантовой информации возможна с использованием современных технологий.

Ученые считают, что этот прорыв позволит эффективно объединять отдельные квантовые процессоры в единый полностью взаимосвязанный квантовый компьютер. Это открывает новые перспективы для развития квантовых вычислений и их практического применения в различных областях.

Уточнения

Телепорта́ция — гипотетическое изменение координат объекта (перемещение), при котором траектория объекта не может быть описана математически непрерывной функцией времени. Наблюдается квантовая телепортация, но также были описаны несколько других видов телепортации (дырочная телепортация).

