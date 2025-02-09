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Растущий риск — метеорит может врезаться в Землю по прогнозам НАСА

1:58
Наука

Агентство НАСА обновило свои оценки и пришло к выводу, что вероятность столкновения астероида, обозначенного как 4-й год 2024, с Землёй возросла с 1,3 процента до 2,3 процента.

Четыре астероида пролетят мимо Земли — один из них опасен для городов
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DART_collision-2.jpg by NASA/Johns Hopkins APL
Четыре астероида пролетят мимо Земли — один из них опасен для городов

Ранее было известно, что это небесное тело диаметром от 40 до 90 метров в 2032 году пройдёт на расстоянии от 106 до 200 миль от нашей планеты 22 декабря, после чего отдалятся от нас.

Эксперты подчеркивают, что полностью исключать возможность столкновения нельзя. Если астероид упадет, последствия могут быть катастрофическими. Для сравнения, тунгусское событие 1908 года, вызванное падением метеорита, имело мощность, эквивалентную взрыву 1500 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Тогда было уничтожено около 40-50 миль леса, погибли миллионы животных, а взрыв был слышен на расстоянии 500 миль.

В случае обнаружения крупного астероида компетентные организации ООН готовы принять меры безопасности. Однако эксперты отмечают, что причин для беспокойства нет, поскольку расчеты показывают, что вероятность столкновения приближается к нулю. Подобный случай произошел в 2004 году с астероидом Апофис, вероятность столкновения которого была первоначально оценена в 2,7 процента, но позже снижена до нуля.

Если астероид 2024 года все же столкнется с Землей, под угрозой могут оказаться регионы Южной Америки, северной и Центральной Африки, южной оконечности Индии и полуострова Индокитай. Специалисты продолжают наблюдать за ситуацией и готовятся к потенциальной угрозе из космоса.

Уточнения

Астероиды сближающиеся с Землёй (АСЗ) — астероиды с перигелийными расстояниями, меньшими или равными 1,3 а.е.. Те из них, что в обозримом будущем могут приблизиться к Земле на расстояние, меньшее или равное 0,05 а.е. (7,5 млн км), и имеют абсолютную звёздную величину не слабее 22m, считаются потенциально опасными объектами.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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