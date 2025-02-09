Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире

2:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Серия Samsung Galaxy S25 знаменует собой начало новой эры в области мобильной безопасности. Компания внедряет постквантовую криптографию, которая предназначена для защиты данных от возможных угроз, связанных с развитием квантовых компьютеров.

Фото: Samsung is licensed under Free More info Смартфон Samsung Galaxy S25

Эксперты считают, что квантовые компьютеры представляют собой как вызовы, так и возможности. С одной стороны, они предлагают революционные методы решения проблем, но с другой стороны, они могут поставить под угрозу существующие системы шифрования. Специалисты подчеркивают, что подготовительные мероприятия необходимы для обеспечения защиты данных в будущем.

Компания Samsung решает эту проблему с помощью решений для постквантовой криптографии, рекомендованных американскими национальными стандартами и технологиями. Серия Galaxy S25 станет первым семейством устройств Samsung, которое будет поддерживать алгоритм ML-HARD, представляющий собой метод шифрования, основанный на математической теории решетки.

Этот подход значительно усложняет расшифровку ключей шифрования даже для квантовых компьютеров. Кроме того, Samsung интегрирует матричную систему безопасности Knox, которая обеспечивает защиту экосистемы подключенных устройств. Функция повышенной конфиденциальности облачного сервиса Samsung Cloud обеспечивает резервное копирование, восстановление настроек и синхронизацию информации во время сквозного обмена данными с помощью шифрования.

Таким образом, данные пользователей Samsung остаются в безопасности от будущих угроз квантовых вычислений. Стратегическое решение Samsung внедрить постквантовую криптографию является важным шагом в долгосрочной защите данных. Компания стремится обеспечить пользователям высочайший уровень безопасности, пользуясь преимуществами подключенного мира.

Серия Galaxy S25 устанавливает новый стандарт мобильной безопасности и готова для пользователей эпохи квантовых вычислений и далее. Samsung продолжает работать над инновациями, которые позволяют решать задачи не только настоящего, но и будущего.

Уточнения

Ква́нтовый компью́тер — вычислительное устройство, которое использует явления квантовой механики (квантовая суперпозиция, квантовая запутанность) для передачи и обработки данных. Квантовый компьютер (в отличие от обычного) оперирует не битами (способными принимать значение либо 0, либо 1), а кубитами, имеющими значения одновременно и 0, и 1.

