Землетрясения в туристический сезон: Эгейское море в преддверии сейсмической активности

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Известный сейсмолог Акис Целентис резко раскритиковал ученых, высказывающих различные мнения о землетрясениях в Эгейском море. Сейсмолог высказал свое мнение по этому вопросу, подчеркнув несколько ключевых моментов.

Фото: Wikimedia Commons by Michelle Maria, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Остров Санторини, Греция

Последовательность сейсмических событий не ослабла, что подтверждается данными мониторинга за несколько дней. На данный момент она имеет предсейсмические характеристики.

Вулканы не извергаются, и не наблюдается никаких аномальных явлений. Наиболее вероятно, что зона разлома вызовет землетрясение магнитудой 6R, хотя также существует небольшая вероятность того, что магнитуда может достигнуть 7R.

Было высказано мнение, что главное землетрясение может произойти в ближайшее время, поскольку чем дольше оно откладывается, тем больше ожидаемая магнитуда.

К сожалению, независимо от того, произошло ли главное землетрясение или нет, землетрясения будут происходить в течение длительного периода туристического сезона.

Среди ожидаемых воздействий Целентис упомянул следующие:

Если в районе последовательности будут реализованы меры 6R, на склонах могут возникнуть значительные оползни и статические проблемы в некоторых зданиях. Поскольку разлом является нормальным с компонентом в направлении острова, землетрясение сильнее затронет Ию.

Цунами может произойти, но оно будет небольшим. Если взять гораздо менее масштабный, но реальный сценарий 7R, то на Санторини, Аморгосе и близлежащих островах могут быть созданы множественные удары и разрушения, а также значительное цунами.

В дополнение к добросовестной реализации мер, предложенных комитетами, было высказано мнение, что необходимо принять известные меры предосторожности при землетрясениях.

Необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности. В качестве примера он привел репортаж из бара, где бутылки свободно оставляли на верхних полках. "Будет ли землетрясение виновато, если бармен позже получит бутылкой водки на голове?" - сказал он. Банальное закрепление предметов, а ни их "свободное плавание" на верхних полках могло бы предотвратить получение травм.

Если дом старый или в стенах есть явные разрывы, необходимо попросить инженера проверить его. Если дом находится на берегу, рекомендуется переехать жить вглубь острова.

Уточнения

Эге́йское мо́ре — полузамкнутое море с большим количеством островов в восточной части Средиземного моря. Одна из колыбелей античности, а позднее — византийской цивилизации. Омывает берега современных Греции и Турции.

