Тревожный тренд: утроение случаев шизофрении, связанных с марихуаной

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Исследователи из Канады провели анализ данных о количестве людей, злоупотребляющих марихуаной, и частоте диагностирования у них шизофрении в самой густонаселенной провинции страны — Онтарио. За семнадцать лет, в течение которых использование марихуаны сначала частично, а затем полностью стало законным, доля новых эпизодов шизофрении, вызванных проблемами, связанными с употреблением каннабиса, возросла почти в три раза — с 3,7% до 10,3%.

Фото: www.publicdomainpictures.net by Lode Van de Velde, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Каннабис

Специалисты в области здравоохранения не раз отмечали негативное влияние марихуаны на когнитивные способности при регулярном ее потреблении. Такие практики также повышают вероятность развития психических нарушений, включая тревожные состояния и шизофрению. Группа экспертов из Оттавского университета, Университета Торонто и других научных центров решила изучить, как изменилась ситуация с шизофренией и расстройствами, вызванными употреблением каннабиса, после того, как марихуана была разрешена для медицинских целей (2015 год) и полностью легализована (2018 год).

Исследование охватило временной промежуток с 2006 по 2022 год и более 13,5 миллионов жителей региона в возрасте от 14 до 65 лет. По результатам анализа выяснилось, что число госпитализаций из-за проблем, связанных с каннабисом, после полной легализации возросло в 3,7 раза — с 1,3 до 4,6 случаев на тысячу человек.

За весь период наблюдений более 118 тысяч жителей (0,9% населения Онтарио) обращались в отделения экстренной помощи или попадали в больницы из-за зависимости от марихуаны. У 10 583 человек с такими нарушениями развилась шизофрения.

Анализ статистических данных также продемонстрировал, что за семнадцать лет процент людей с этим психическим диагнозом, которые ранее лечились в больницах по поводу зависимости от каннабиса, стабильно увеличивался, достигнув отметки в 16% против прежних 7%. Доля новых случаев шизофрении, связанных с проблемами из-за курения марихуаны, практически утроилась, поднявшись с 3,7% до 10,3%.

Кроме того, авторы работы подсчитали, что с 2006 по 2022 год процент взрослых жителей Онтарио, которые из-за активного употребления каннабиса находятся в группе умеренного или высокого риска развития зависимости и социальных проблем, вырос в 3,2 раза — с 6% до 19,4%. При этом доля взрослых, сообщивших о курении марихуаны за последний год, за тот же период увеличилась в 2,5 раза — с 13,4% до 32,9%.

Авторы исследования отметили в официальном заявлении, что их работа не решает продолжающиеся споры о том, может ли интенсивное употребление каннабиса стать причиной шизофрении. Однако они подчеркнули, что у пациентов с этим заболеванием активное курение марихуаны усугубляет симптомы и прогнозы. Медики выразили обеспокоенность выявленными тенденциями и обратили внимание на необходимость проведения целевых профилактических мероприятий, особенно среди молодежи.

Уточнения

Шизофрени́я — группа сходных психических расстройств неясной этиологии, для которых при отсутствии лечения характерно прогрессирующее течение, обычно завершающееся однотипной картиной изменения личности с дезорганизацией психических функций.

