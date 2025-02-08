Тысячелетние комары из подземки: откуда они взялись и чем угрожают человеку?

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Комары, обитающие в подземных системах городов, имеют куда более древнюю историю, чем предполагалось. Генетический анализ показал, что Culex pipiens forma molestus, известный как "комар лондонского метро", появился не в туннелях XIX века, а на Ближнем Востоке тысячи лет назад.

Фото: Wikimedia Commons by Jedesto is licensed under Public domain комар, Culex pipiens

Исследователи из Принстонского университета, изучив ДНК 790 комаров из 44 стран, пришли к выводу, что molestus ближе к средиземноморским популяциям комаров pipiens, чем к североевропейским. Это говорит о его древнем происхождении, информирует специализированное издание Biorxiv.

Доказательства древнего появления

Генетическая близость: комары molestus имеют больше сходства с средиземноморскими популяциями, чем с североевропейскими. Высокая генетическая изменчивость: в восточном Средиземноморье molestus более разнообразны, что указывает на их давнее существование в этом регионе. Отсутствие конкурентов: на Ближнем Востоке нет комаров pipiens, поэтому предки molestus могли беспрепятственно адаптироваться к жизни рядом с человеком.

Ранее считалось, что molestus эволюционировал в городах за последние несколько столетий, адаптируясь к жизни под землёй. Однако генетические данные показывают, что он был приспособлен к городской среде задолго до появления метро — ещё во времена становления сельского хозяйства на Ближнем Востоке, 2 000-10 000 лет назад.

Возможные последствия для людей

Комары molestus могут скрещиваться с видами, предпочитающими кусать птиц. Это может привести к появлению гибридов, способных переносить опасные инфекции, такие как вирус лихорадки Западного Нила, с птиц на людей.

"Даже редкие случаи гибридизации могут привести к распространению вирусов среди людей", — предупреждает Линди Макбрайд, ведущий автор исследования.

Уточнения

Лихорадка Западного Нила — острое трансмиссивное инфекционное (вирусное) заболевание, передающееся комарами и протекающее с полиаденитом, высыпаниями на коже и серозным воспалением мозговых оболочек, иногда — менингоэнцефалитом.

