Тысячелетние комары из подземки: откуда они взялись и чем угрожают человеку?

Комары, обитающие в подземных системах городов, имеют куда более древнюю историю, чем предполагалось. Генетический анализ показал, что Culex pipiens forma molestus, известный как "комар лондонского метро", появился не в туннелях XIX века, а на Ближнем Востоке тысячи лет назад.
Исследователи из Принстонского университета, изучив ДНК 790 комаров из 44 стран, пришли к выводу, что molestus ближе к средиземноморским популяциям комаров pipiens, чем к североевропейским. Это говорит о его древнем происхождении, информирует специализированное издание Biorxiv.
Ранее считалось, что molestus эволюционировал в городах за последние несколько столетий, адаптируясь к жизни под землёй. Однако генетические данные показывают, что он был приспособлен к городской среде задолго до появления метро — ещё во времена становления сельского хозяйства на Ближнем Востоке, 2 000-10 000 лет назад.
Комары molestus могут скрещиваться с видами, предпочитающими кусать птиц. Это может привести к появлению гибридов, способных переносить опасные инфекции, такие как вирус лихорадки Западного Нила, с птиц на людей.
"Даже редкие случаи гибридизации могут привести к распространению вирусов среди людей", — предупреждает Линди Макбрайд, ведущий автор исследования.
Лихорадка Западного Нила — острое трансмиссивное инфекционное (вирусное) заболевание, передающееся комарами и протекающее с полиаденитом, высыпаниями на коже и серозным воспалением мозговых оболочек, иногда — менингоэнцефалитом.
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