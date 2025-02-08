Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города

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Астероид Бенну, классифицируемый как околоземный объект, имеет диаметр около 500 метров и каждые шесть лет приближается к нашей планете на расстояние примерно 299 000 км. По оценкам учёных, вероятность его столкновения с Землёй в сентябре 2182 года составляет 1 к 2 700.

Фото: Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Метеорит

Возможные последствия столкновения

В случае удара Бенну по земной поверхности образуется кратер диаметром около 9 км и глубиной 700 м. В атмосферу будет выброшено от 100 до 400 миллионов тонн пыли, что приведёт к глобальным климатическим изменениям.

"Солнечное затемнение из-за пыли вызовет резкую глобальную "ударную зиму", характеризующуюся уменьшением солнечного света, понижением температуры и снижением осадков на поверхности", — отмечает научный сотрудник Центра физики климата IBS при Пусанском национальном университете в Южной Корее Лан Дай.

Моделирование показывает, что средняя температура на Земле может снизиться на 4°C, количество осадков уменьшится на 15%, а фотосинтез растений сократится на 20-30%. Кроме того, озоновый слой может истончиться на 32%, что увеличит уровень ультрафиолетового излучения. Эти изменения могут привести к значительным экологическим последствиям, включая массовые пожары, землетрясения и нарушение экосистем.

Меры по предотвращению угрозы

Несмотря на низкую вероятность столкновения, учёные подчёркивают важность разработки планетарной защиты. В 2022 году NASA успешно провело миссию DART, изменив траекторию астероида Диморфос, что демонстрирует потенциал для будущих мер по предотвращению подобных угроз.

Хотя вероятность столкновения с астероидом Бенну невелика, его потенциальное воздействие на климат и экосистемы Земли подчёркивает необходимость дальнейших исследований и разработки стратегий планетарной защиты.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

